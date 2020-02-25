وزارة الصحة الفيتنامية تعلن تعافى كافة المصابين بفيروس كورونا فى البلاد

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تعافى كافة المصابين بفيروس كورونا فى البلاد، والبالغ عددهم 16 حالة، وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته شبكة "سى أن أن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مريضا واحدا مازال يخضع للرقابة الطبية، بينما تم السماح لباقي المرضى بمغادرة المستشفى.
يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
وفرضت فيتنام، الخميس الماضى، حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوى يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشى فيروس كورونا المستجد، وأوضحت وزارة الصحة الفيتنامية - فى بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - " سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي. والفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما".
وكانت فيتنام قد أعلنت عن إصابة 15 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها خمس حالات في سون لوي. وأغلقت السلطات المدارس فى 26 مقاطعة على الأقل من بين مقاطعات البلاد البالغ عددها 64 فى أعقاب توجيه حكومى بإغلاقها لمدة 7 أيام فى محاولة لمنع تفشى فيروس كورونا الجديد.
كانت وسائل إعلام فيتنامية، وشركة مشغلة لسفن سياحية إن فيتنام رفضت منح سفينتين سياحيتين الإذن بالرسو خشية احتوائهما على حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد.
ورفضت فيتنام أيضا استقبال السفينة النرويجية "جييد" التى تشغلها شركة كروز لاين النرويجية القابضة، وقالت الشركة "بسبب المخاوف المتزايدة فيما يخص فيروس كورونا فى آسيا، الموانئ التى خططنا لزيارتها فى فيتنام لم تعد تستقبل سفنا سياحية".
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