وزارة الصحة الفيتنامية تعلن تعافى كافة المصابين بفيروس كورونا فى البلاد

هانوى(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تعافى كافة المصابين بفيروس كورونا فى البلاد، والبالغ عددهم 16 حالة، وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته شبكة "سى أن أن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مريضا واحدا مازال يخضع للرقابة الطبية، بينما تم السماح لباقي المرضى بمغادرة المستشفى.

يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وفرضت فيتنام، الخميس الماضى، حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوى يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشى فيروس كورونا المستجد، وأوضحت وزارة الصحة الفيتنامية - فى بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - " سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي. والفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما".