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الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:07 م
خالد صلاح
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هونج كونج تمدد تعليق الدراسة بالمدارس حتى 19 أبريل القادم بسبب كورونا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:12 م
هونج كونج تمدد تعليق الدراسة بالمدارس حتى 19 أبريل القادم بسبب كورونا مصابون بفيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت السلطات فى هونج كونج، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق الدراسة بالمدارس حتى 19 أبريل القادم، وذلك لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد، الذى تسبب حتى الآن فى وفاة شخصين بالبلاد، وذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية أن هذا الإعلان جاء بعد تسجيل حالتى إصابة جديدتين بالفيروس، ليبلغ إجمالى عدد المصابين فى البلاد 81 حالة، موضحة أن الحالتين الجديدتين لرجل وسيدة يبلغان من العمر 57 عاما، وقد عادا مؤخرا من اليابان، حيث كانا على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس"، التى خضعت للحجر الصحى فى ميناء "يوكوهاما" لأكثر من أسبوعين.
 
وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 2666 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 77779 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 77779  حالة فى العالم وأدى لوفاة 2666 شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 

هونج كونج

الصين

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فيروس كورونا

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