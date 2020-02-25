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هنا رحل الرئيس الأسبق حسني مبارك.. أول فيديو لمجمع الجلاء الطبي

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:47 م
هنا رحل الرئيس الأسبق حسني مبارك.. أول فيديو لمجمع الجلاء الطبي مجمع الجلاء الطبي
أسامة طلعت - سيد الخلفاوى - خالد كامل

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سادت حالة من الهدوء بمحيط مستشفى الجلاء العسكرى، بعد رحيل الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، والذى كان يتلقى العلاج بها، وتوفى الرئيس الأسبق ظهر اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عاما.

وذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

 

والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.

 

تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.

 

أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

 

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حسنى مبارك

وفاة مبارك

وفاة الرئيس حسني مبارك

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الرئيس مبارك

وفاه مبارك

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