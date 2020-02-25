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نينوى ثامن محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام عقب تسجيل إصابات بفيروس كورونا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:48 م
نينوى ثامن محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام عقب تسجيل إصابات بفيروس كورونا كورونا
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها ان نينوى ثامن محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام كإجراء احترازى عقب تسجيل إصابات بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا المستجد بمحافظة كركوك، وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنه تم تشخيص 4 حالات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد فى محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت فى زيارة إلى إيران وعادت إلى البلاد.
 
وأشارت إلى، أنه تم تطبيق الحجر الصحى على العائلة والفحص الطبى من قبل السلطات الطبية والصحية المختصة، وظهرت نتائج التحليل بإصابة تلك العائلة بفيروس (كورونا) المستجد، لافتة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والمخالطين.
 
وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت حظر دخول المسافرين من تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة، وأضافت أن قرارات الحظر العراقية حتى إشعار آخر وتنطبق على السفر المباشر وغير المباشر مستثنية المواطنين والدبلوماسيين العراقيين والوفود الرسمية، وأكدت تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة 10 أيام بمحافظة النجف، وحثت وزارة الصحة العراقية المواطنين على عدم السفر من وإلى النجف إلا في حالات الطوارئ.
 

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