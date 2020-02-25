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نقيب الزراعيين يلتقى محافظ الفيوم لبحث تدريب شباب المهندسين على الزراعات المحمية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:57 ص
نقيب الزراعيين يلتقى محافظ الفيوم لبحث تدريب شباب المهندسين على الزراعات المحمية لقاء نقيب الزراعيين ومحافظ الفيوم
كتبت آية دعبس

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أجرى الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، جولة لمحافظتى بنى سويف والفيوم، لإفتتاح مقر لنقابة الزراعيين فى مدينة سمسطا بمحافظة  بني سويف وتفقد مشروع الصوب الزراعية في محافظة الفيوم، ضمن الدور المجتمعي لنقابة الزراعيين كبيت خبرة يخدم القطاع الزراعي والمشروعات الزراعية.
 
وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، فى بيان، إنه ناقش خلال لقاءه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم البرنامج التدريبي لشباب المهندسين الزراعيين حديث التخرج علي الزراعات المحمية وذلك لتأهيلهم للعمل بالمشروع القومي للزراعات المحمية والجاري تنفيذه بالفيوم وبني سويف والمنيا وذلل بالتعاون بين نقابة المهن الزراعية وجامعه الفيوم والمحافظة.
 
وأضاف :خليفة"، ان اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها النقابة للترويج للمشروعات القومية الزراعية العملاقة التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تشكل أحد علامات تطوير الاقتصاد القومي وخاصة القطاع الزراعي.
 
وأوضح نقيب الزراعيين ان هذه الجولات تعد أحد أركان الدور الأصيل لنقابة الزراعيين لتوعية المزارعين والمستثمرين بضرورة الإنتباه إلي أهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة التي توفر الالاف من فرص العمل وتعد أحد أدوات تحقيق الاستقرار المجتمعي بالدولة المصرية.
 
وأشار "خليفة"، إلي إنه تم عقد اجتماع مع قيادات النقابة والمهندسين الزراعيين بالفيوم ومدريةالزراعة بالفيوم بحضور  الدكتور ربيع محمد وكيل وزاره الزراعة بالفيوم  وذلك لمناقشة الخدمات النقابية المقدمة للزملاء المهندسين الزراعيين ومناقشة الإجراءات التي اتخذت لأداره أصول النقابة اداره استثمارية تحقق المنفعة لجموع الزراعيين.
 
يأتي ذلك بينما إفتتح الدكتور سيد خليفة  نادي الزراعيين بمركز سمسطا ببني سويف وافتتاح مركز التدريب بالنادي لتدريب شباب الزراعيين حديثو التخرج  لتأهيلهم للعمل بالمشروعات القومية الزراعية الجاري تنفيذها في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا.
 
وأوضح نقيب الزراعيين انه سيتم مواصلة العمل علي إفتتاح المزيد من مقار النقابة بمختلف المحافظات كبيت خبرة وطني بخدمة مختلف المحافظات وتساهم في تحديث منظومة الزراعة المصرية وفقا للأساليب الحديث في تطوير القطاع الزراعي لكي تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلي أن تحديث الدولة المصرية يرتبط بتطوير القطاع الزراعي المصري والإستفادة من القيمة المضافة لمشروعات التصنيع الزراعي.
 
 

لقاء نقيب الزراعيين ومحافظ الفيوم (1)
لقاء نقيب الزراعيين ومحافظ الفيوم (1)

لقاء نقيب الزراعيين ومحافظ الفيوم (2)
لقاء نقيب الزراعيين ومحافظ الفيوم (2)

لقاء نقيب الزراعيين ومحافظ الفيوم (3)
لقاء نقيب الزراعيين ومحافظ الفيوم (3)

لقاء نقيب الزراعيين ومحافظ الفيوم (4)
لقاء نقيب الزراعيين ومحافظ الفيوم (4)

لقاء نقيب الزراعيين ومحافظ الفيوم (5)
لقاء نقيب الزراعيين ومحافظ الفيوم (5)


 

 


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نقيب الزراعيين

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