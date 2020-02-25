سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المرشدين السياحيين تعلن مواعيد امتحانات إضافة لغة لأعضائها

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:46 م
نقابة المرشدين السياحيين تعلن مواعيد امتحانات إضافة لغة لأعضائها ناصر الشامى الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن ناصر الشامى، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، جدول مواعيد امتحانات إضافة اللغة لكافة أعضائها، وذلك بعد الإعلان عن فتح باب تلقى النقابة لطلبات أعضائها للتسجيل فى الكشوف التى سيتم إرسالها لوزارة السياحة، مشيرا إلى أن ذلك فى إطار التعاون المُشترك بين النقابة العامة للمرشدين السياحيين ووزارة السياحة، لدعم مرشديها.
 
أوضح الشامى، أن اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، يتم عقد اختبارات للغات "الأندونيسي، الروسى، العبرى، البلغارى، الكوري، البولندى"، بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، واختبار لغة "المجرى" بإدارة المرشدين السياحيين بالعباسية، واختبار "الماليزي"، بمقر سفارة ماليزيا، مشيرا إلى غدا الأربعاء سيتم عقد اختبار للغات: الإيطالية، التركية، اليونانية، بمقر كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.
 
وأضاف الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين،: ويوم الخميس 27 فبراير 2020، اختبارات للغة اليابانية بإدارة المرشدين السياحيين بالعباسية، ولغتى "الصربي، والأذربيجانى" في مقر سفارتى صربيا، وأذربيجان، على أن تنتهى تلك الاختبارات يوم الأحد، الأول من مارس 2020، باختبار اللغة الرومانية، بإدارة المرشدين السياحيين.
 
ويتقن المرشدين السياحيين المصريين ما يقارب الـ40 لغة من إجمالى 7 آلاف و400 لغة حول العالم، ويسجلون بهذا العدد أكبر عدد من اللغات التى توفرها الدولة للسائحين.
 
وكان حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، قد أكد أن سوق الإرشاد السياحى مكتظ باللغات "الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالى، الأسبانى"، وطالب كافة طلاب كليات الإرشاد السياحى بالتوجه إلى دراسة اللغات النادرة، ليمكنوا من الحصول على فرصة عمل حقيقية، ولدعم النقابة فى إيجاد حل لندرة المرشدين السياحيين المصريين فى بعض اللغات النادرة، مثل: "الدنماركى، النرويجى، السويدى، الفنلندى"، أسيا" أندونيسيى، الماليزى، البورتغالى"، أوروبا الشرقية "الصيربى، الرومانية، المجرية، البولندية، الاتشيكية، السولفانية، التايلندى، والصينى حال زيادة نسبة السياحة الصينية، مؤكدا أن تلك الأسواق واعدة وتعمل بشكل جيد.
 
 
 
 

المرشدين السياحيين

اضافة لغة للمرشدين السياحيين

لغات المرشدين السياحيين

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المرشدين السياحيين: فتح باب الاشتراك فى نادى النقابة تحت التأسيس

الجمعة، 21 فبراير 2020 01:00 ص

"حلقة السمك" بالغردقة مزار سياحى وتراث تاريخى.. الأهالى يطالبون بتطويرها.. ونقيب المرشدين السياحيين: أفضل منطقة يزورها السياح ويصفونها بأنها الأصل.. والمحافظ: "هنطورها ونخليها قطعة من أوروبا"

الجمعة، 07 فبراير 2020 06:30 م

نقيب المرشدين السياحيين: مصر اتجهت إلى "صناعة السياحة" لضمان حماية القطاع

السبت، 25 يناير 2020 08:55 م

نقيب المرشدين السياحيين: سنقدم استشكال على حكم بطلان الانتخابات

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 01:00 ص

المرشدين السياحيين: صحف برازيلية تبرز تفوق أصغر مرشد باللغة البرتغالية فى مصر

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 03:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة