نقابة الزراعيين تنعى وفاة الرئيس الأسبق مبارك: أحد رجال مصر المخلصين

كتبت آية دعبس

نعت نقابة المهن الزراعية برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، واصفة إياه بإنه أحد أبناء القوات المسلحة المخلصين وقائدا كان محبا ومخلصا للدولة المصرية.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، في بيان صحفى، اليوم، الثلاثاء، إن النقابة تنعى أحد رجالات مصر المخلصين واحد صقور حرب أكتوبر المجيدة، عاشا مدافعا عن تراب مصر فى أحلك الظروف، ومات عاشقا لترابها، مشيرا إلي ان مجلس إدارة النقابة وجموع المهندسين الزراعيين، لأكثر من مليون عضو يعربون عن بالغ تعازيهم لأسرة الرئيس الأسبق، وأن يتغمده الله بواسع رحمته.

وتوفى اليوم، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض، حيث بدأ أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، فى الوقت الذي لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة بالصمت، ولم تصدر أى بيان رسمى بشأن الوفاة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غدا الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

كما ذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

الرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.