نقابة البيطريين: نظر دعاوى المُرشحين المُستبعدين من الانتخابات الأول من مارس

كتبت آية دعبس

طالب الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، كافة الأطباء البيطريين المرشحين للمقاعد الشاغرة، بانتخابات النقيب العام، والتجديد النصفى للنقابة، ومجالس النقابات الفرعية، لعام 2019/2020، عدم الإعلان أو طباعة أي مطبوعات للدعاية الانتخابية، بالأرقام إلا بعد إعلان الكشوف النهائية لأسماء المُرشحين، وذلك طبقا للقانون واللائحة الداخلية للنقابة العامة للأطباء البيطريين.

وأوضح رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، في بيان، أصدرته النقابة، اليوم، الثلاثاء، أن ذلك نتيجة لتقدم عددا من الأطباء البيطريين الذين تم استبعادهم من العملية الانتخابية، بتظلمات وحركوا دعاوى قضائية، سيتم نظرها بالمحكمة، خلال جلسة في الأول من مارس 2020، والتي قد تؤدى إلى إعادة عددا منهم إلى الانتخابات مُجددا، مما سيؤدى إلى حدوث تغييرات في أرقام المُرشحين، مشيرا إلى أن الكشوف النهائية سيتم الإعلان عنها في الجرائد الرسمية، بعد يوم 10 مارس 2020.

وكان رئيس لجنة الانتخابات، قد قال إن اللجنة تعمل حاليا على الإنتهاء من إعداد اللجان الخاصة بعمليات التصويت بالانتخابات، المقرر لها الجمعة 27 مارس 2020، على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد المستشارين المقرر مشاركتهم بالإشراف القضائى على العملية الانتخابية، والمعاونين والإدارييين بكل محافظة من المحافظات، حيث بلغت أعداد اللجان 42 لجنة، ومن المقرر أن يتواجد بكل واحدة منها مستشار، لحين إنتهاء فرز الأصوات.

وأشار إلى أن اللجنة بدأت فى إجراء حصر لأعداد الأطباء البيطريين بكل المحافظات، لتحديد أعداد أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، وذلك ليتم البدء فى طبع استمارات التصويت للمقاعد المقرر التصويت عليها، موضحا أن بعض المحافظات سيتم طبع 7 استمارات لها، ومحافظات أخرى 4 فقط، مشيرا إلى أن ذلك بالتزامن مع تجهيز الأدوات اللازمة للانتخابات، والأختام والمطبوعات، والتعليمات الخاصة بالناخبين.