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نقابة الأطباء تحذر من انتحال صفة طبيب والترويج لأدوية مجهولة المصدر

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:09 ص
نقابة الأطباء تحذر من انتحال صفة طبيب والترويج لأدوية مجهولة المصدر الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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حذر الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، كل من يروج لعقاقير مجهولة المصدر، وكل من ينتحل صفة طبيب، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت منذ سنوات ببلاغ ضد بعض الأشخاص منتحلى صفة الأطباء على شاشات بعض القنوات الفضائية الذين كانوا يروجون للعلاج بالأعشاب والأدوية مجهولة المصدر.
 
وأوضح الطاهر، أن النقابة حصلت على حكم فى الدعوى رقم 1309 لسنة 2013، أنه بعدما تبين للمحكمة صحة العريضة المقدمة من نقيب الأطباء، وبأن المتهمين غير مقيدين بنقابة الأطباء وغير مصرح لهم بمزاولة مهنة الطب، وقاموا بإعطاء وصفات لأدوية مجهولة المصدر دون أن تكون مسجلة بوزارة الصحة، كما قاموا بالإعلان عن أنفسهم على وجه يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن لهم الحق فى ممارسة مهنة الطب، حصلت على حكم قضائى لكل اتهام منهم.
 
وأضاف الأمين العام لنقابة الأطباء، أن الحكم تضمن الحبس لكل متهم سنة مع الشغل، وكفالة خمسة آلاف جنيه عن التهمة الأولى وهي عدم القيد بجداول نقابة الأطباء، وتغريم المتهمين ثلاثون ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بمزاولة مهنة الطب وإعطاء أدوية مجهولة المصدر، وغلق المنشأة، وتغريم المتهم بالترويج عن نفسه خمسمائة جنيه، وتغريم المتهم الخامس مائتي جنيه عن اتهامه بممارسة مهنة الطب دون القيد بجداول النقابة، بالإضافة إلى أن يؤدى كل منهم للمدعين بالحق المدني ألفين جنيه تعويض مؤقت.
 
من ناحية أخرى، أعلنت نقابة أطباء الإسماعيلية، تدشين رابطة لأطباء الأطفال، بعد موافقة مجلس النقابة العامة للأطباء على مقترح لائحة الروابط التخصصية، والتى تقضى بإنشاء رابطة لكل تخصص بالمحافظات، طبقاً للائحة التي تنص علي ان تتكون الروابط المهنية من الأطباء أعضاء النقابة والمقيدين بسجلات النقابة ومُسددي الاشتراكات، والذين تجمعهم مجالات تخصص طبية واحدة في التخصصات الرئيسية التي تعترف بها النقابة العامة من أجل رفع كفاءة الأطباء ورفع مستوى الرعاية الصحية، وإلا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للروابط الفرعية عن 15 عضو ويكون من بينهم من له تاريخ وخبرة فى التعليم والتدريب الطبى.
 

نقابة الاطباء

انتحال صفة طبيب

ادوية مجهولة المصدر

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