نقابة أطباء أسنان أسوان توقع مذكرة تفاهم مع دولة كينيا لتبادل الخبرات (صور)

أسوان - عبد الله صلاح

صرح الدكتور عمرو البلك أستاذ ورئيس قسم باثولوجيا الفم جامعة المنيا، والمتحدث الرسمى لنقابة أسنان أسوان، عن تنظم نقابة أطباء أسنان أسوان "اليوم العلمى الثالث لطب الأسنان" بمحافظة أسوان، خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير، وتستضيف خلال الفعاليات نقباء أطباء أسنان دول" كينيا وتنزانيا " وذلك للتفاوض على تدشين رابطة أطباء أسنان دول حوض النيل .

وأضاف "البلك" أن من ضمن فعاليات اليوم العلمى سيتم تدشين رابطة أطباء أسنان دول حوض النيل، وهى رؤية عامة من نقابة أطباء أسنان أسوان ستشهد ميلاد نواة لحدث كبير جدا سيكون له مردود كبير جدا على أطباء الأسنان بمصر وأسوان وأطباء الأسنان بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، لفتح أسواق عمل بالدول الإفريقيه، لافتاً إلى أن الدول الإفريقية حاليا اقتصادها صاعد جدا وبها استثمارات ومشروعات كثيرة فى ظل الظروف التى تعانى منها أطباء أسنان مصر وفرصهم التى أصبحت قليلة جدا فى دول الخليج.

وأوضح "البلك" أن رابطة أطباء أسنان دول حوض النيل سيتم تسجيلها فى الاتحاد الأفريقى لتكون رابطة ذات صفة دولية، والاتفاق المبدئى بأن يكون مقرها بمحافظة أسوان والأمين العام الدكتور محمد صبحى نقيب أطباء أسنان أسوان رئيس الرابطة المصرى فى الدورة الحالية، ومن المقرر أن تكون الدورة كل ٣ أو ٤ سنين، مشيرا إلى أن مهمة هذه الرابطة تسهيل التأشيرات لأطباء الأسنان المصريين لسهولة التحرك فى دول أعضاء الرابطة بسهولة وتسهيل توفير فرص عمل وتدريب كوادر، فى دول متقدمة جدا فى علاج طب الأسنان مثل كينيا والتى تشهد تطورا فى طب الأسنان .

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للتوقيع على مذكرة تفاهم تبادل الخبرات والأطباء بين دولة كيينا ونقابة أطباء أسنان أسوان فى حضور مجلس أطباء أسنان أسوان، برئاسة دكتور محمد صبحي.

وتابع من ضمن الفعاليات سيكون هناك تعاون بين كل دولة على حدا ستبدأ تدشيين الرابطة بثلاث دول "كينيا وتنزانيا وأثيوبيا" بمذكرة تفاهم تسهل التدريب بين الأطباء .

وكشف "البلك " عن بروتوكول تعاون بتوقيع مذكرة تفاهم بين دكتور محمد الظواهرى وكيل شعبة الأسنان بالمركز القومى للبحوث، ونقابة أطباء أسنان أسوان، مهمتها توفير أحسن طرق البحث العلمى وأكثرها تطورا لتعاون بصيغة حكومية ونقابية فى ظل المركز القومى وهى فرصة لتدريب أطباء أسنان فى أماكن مختلفة غير مصر .

ومن جانبه أكد الدكتور تيموثى ثيورى السكرتبر العام لنقابة أطباء أسنان دولة كينيا، على أن الهدف الأساسى من تدشين رابطة أسنان دول حوض النيل هو التعاون بين كينيا ومصر عن طريق رعاية المرضى وتدريب الطلبة والتعليم المستمر للأطباء الخريجين معربا عن سعادته بوجوده فى محافظة أسوان لافتا إلى أنه كان يتمنى زيارة مصر منذ فترة طويلة .

وأضاف الدكتور تيموثى ثيورى أنه سعيد جدا بأن تكون كينيا جزء من رابطة أسنان دول حوض النيل، مشيرا إلى أن كينيا ستقوم بتدعيم الرابطة وستعمل على تطويرها للاحسن خلال السنوات القادمة مقدما الشكر للدكتور محمد صبحى نقيب نقابة أطباء أسنان أسوان على هذه الفكرة الرائعة.

توقيع اتفاقية تعاون بين أطباء أسنان مصر ودولة كينيا

توقيع اتفاقية تعاون بين أطباء أسنان مصر ودولة كينيا