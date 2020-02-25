سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نادى قضاة مجلس الدولة ناعيا الرئيس الاسبق مبارك: كان داعما للقضاء المصرى

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:16 م
نادى قضاة مجلس الدولة ناعيا الرئيس الاسبق مبارك: كان داعما للقضاء المصرى الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعي نادي قضاة مجلس الدولة – رئيساً وأعضاءً – بكل الحزن والأسى رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض، ويتقدم بخالص العزاء للدولة المصرية ولأسرة الفقيد فى الفقيد الذى قدم خدمات جليلة لوطنه، فقد كان صاحب الضربة الجوية التي مهدت لانتصار أكتوبر العظيم الذى أعاد لمصرنا ولأمتنا العربية كرامتها وكبريائها، كما كان له دور كبير فى إعادة بناء الدولة المصرية بعد ما مرت به من حروب، وكان عاملاً هاماً فى نهضتها الحديثة.
 
وقال النادى فى بيانه، كان الفقيد داعماً للقضاء المصرى عامة ولقضاة مجلس الدولة على وجه الخصوص، فلا ننسى له موقفه النبيل عندما رفض وزير العدل الأسبق المشاركة الجادة للوزارة فى تحمل نفقات علاج أحد شباب قضاة مجلس الدولة بالخارج، فتدخل مبارك وقرر علاجه على نفقة الدولة، بل واستقبل الزميل - منفرداً - فى القصر الجمهورى بعد عودته معافً مما ألم به من مرض، واطمأن على صحته، وكانت له لفتات انسانية راقية عبر بها عن تقديره البالغ لرجال القضاء؛ فقد أرسل سيارة الرئاسة لتقل الزميل من موطنه، واستمر لقائه به قرابة الـ 40 دقيقة، وقام بمنحه رقم تليفونه الشخصى للتواصل معه فى حالة وجود أى شكوى، واصطحبه فى أبوةٍ حانية إلى الخارج فى نهاية اللقاء، في موقفٍ سيظل تاريخنا القضائى يذكره بالفخر والاعزاز.
 
 

مجلس الدولة

الرئيس مبارك

مبارك

محمد حسني مبارك

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم.. وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أخبار مصر اليوم.. وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة