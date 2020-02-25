نادى القضاة ناعيا الرئيس الأسبق مبارك: قائدا وزعيما قدم لوطنه الكثير

كتبت هدى أبو بكر

أصدر نادى القضاة بيانا ينعى فيه الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أصدر بيانا ينعي فيه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك جاء فيه:

"ينعي نادي قضاة مصر ببالغ الحزن قائدا وزعيما قدم لوطنه الكثير، أجل القضاء وقدره ، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك الذي وافته المنية، صباح اليوم، مستذكرا تاريخ عسكري طويل ومشرف لابن من أبناء القوات المسلحة وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية"

وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحُسن العزاء".

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء،كما أعلنت رئاسة الجمهورية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، وذلك حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذى وافته المنية صباح اليوم .. وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء.

كما نعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك،وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه، الذى كان أحد أبطال قواتنا المسلحة فى معركة الكرامة، عام 1973، كما سبق له تولى رئاسة مجلس الوزراء فى الفترة من أكتوبر 1981 وحتى يناير 1982