سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 09:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نائب وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 08:26 م
نائب وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أن الدراسة تنتظم غدا الأربعاء فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية بعد توقفها اليوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدا أنه سيتم متابعة انتظام الدراسة فى المدارس مع المديريات والإدارات التعليمية لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات المتواجدة فى جميع الإدارات والمديريات التعليمية، مشدد على أن الأحوال الجوية استقرت ولا داعى لتأجليها.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحهت المديريات التعليمية والإدارات بإحكام إغلاق منافذ الكهرباء داخل الفصول والمبانى المدرسية وعدم تواجد آى طالب بجانب أعمدة الإنارة فى المدارس، وذلك غدا الأربعاء عقب عودة الدراسة بعد توقفها اليوم الثلاثاء لسوء الأحوال الجوية.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إنه تم التنبيه على المديريات بضرورة شفط أى تجمعات المياه داخل أرض الطابور وتنظيم دخول الطلاب وخروجهم وأيضا صعودهم إلى الفصول، إضافة إلى متابعة انضباط الدراسة واستقرار العملية التعليمية فى جميع المدارس.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم الثلاثاء على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها. 
 
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت فرص سقوط الأمطار بكثافة غدا على عدد كبير من المحافظات. 
وكلف رئيس الوزراء بتفعيل غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء، والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء.
 
ومن المقرر أن تعود الدراسة غدا الأربعاء خاصة بعد استقرار الأحوال الجوية وعدم سقوط أمطار اليوم الثلاثاء.
 
 
 
 
 

 


التربية والتعليم

الاحوال الجوية

اخبار مصر

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طقس سيئ وأمطار تضرب المحافظات.. الثلوج تكسو جبال وشوارع سانت كاترين وسيول بشمال سيناء.. وتعطيل الدراسة فى الجامعات والمدارس.. وجهود مكثفة لشفط المياه وانتظام الحركة المرورية فى الشوارع.. فيديو وصور

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:57 ص

أخبار ×24 ساعة.. الحكومة تقرر تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:00 ص

رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا لسوء الأحوال الجوية

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:50 م

محافظ القليوبية يقرر تأجيل الدراسة غدا فى جميع مدارس المحافظة

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:45 م

محافظ الجيزة يؤجل الدراسة غدا بجميع مدارس المحافظة بسبب الأمطار

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: مبارك في ذمة الله

اليوم السابع: مبارك في ذمة الله

السيسى يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل بعد موافقة "النواب"

السيسى يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل بعد موافقة "النواب"

نائب وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس

نائب وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أخبار مصر اليوم.. وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة