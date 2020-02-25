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نائب وزير التعليم: إعلان مقترح جدول الثانوية العامة غدا لاستطلاع أراء الطلاب

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:43 م
نائب وزير التعليم: إعلان مقترح جدول الثانوية العامة غدا لاستطلاع أراء الطلاب طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين - محمد شرقاوى

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أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه سيتم إعلان مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة غدا الأربعاء على موقع الوزارة لاجراء حوار مجتمعى عليه من قبل الطلاب وأولياء أمورهم.

وأضاف نائب الوزير لشئون المعلمين، فى تصريح خاص، أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى واستطلاع رأى الطلاب على الجدول فى غضون أيام قليلة على أن يتم إعلان الجدول خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن الامتحانات تنطلق 7 يونيو.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 تعقد على دورين، الدور الأول اعتبارًا من، الأحد 7 يونيو المقبل، والدور الثاني اعتبارًا من، السبت 15 أغسطس 2020.

وقالت الوزارة، إن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام هم: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019/2020، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.

ومن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2019 أيضًا، الطلاب الراسبون في عام 2019 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة، حيث يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيا رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.

 

 

التربية والتعليم

الثانوية العامة

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