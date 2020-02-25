نائب رئيس جامعة بنها: حريصون على الانفتاح والاستفادة من خبرات الجامعات الدولية

القليوبية نيفين طه

استقبلت الدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الهندسة بشبرا نيابة عن الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة الدكتور ريوسوكي شيباساكي أستاذ بمركز علوم المعلومات المكانية بجامعة طوكيو والدكتور دينيش ماناندهار أستاذ مشارك بمركز علوم المعلومات المكانية جامعة طوكيو.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير وكيل الكلية شئون التعليم والطلاب والدكتورمحمد اسامة رمضان وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتورعمرو حنفى رئيس قسم هندسة المساحة وذلك علي هامش انعقاد ورشة عمل بعنوان (النظم الحديثة لتحديد المواقع GNSS).

وأكدت الدكتورة راندا مصطفى ان جامعة بنها حريصة على الانفتاح على العالم من خلال تدعيم أواصر التعاون وتكوين شراكات بين الجامعة ومختلف الجامعات العالمية الكبرى.

واشارت نائب رئيس الجامعة الى اننا نسعى للاستفادة من خبرات جامعات الدول المتقدمة والتعريف بجامعة بنها وما حققته من انجازات علمية وبحثية وتقديم خدمات مجتمعية مميزة للمجتمع المحلى , فضلا عن تقدم الجامعة الملموس فى التصنيفات المختلفة على مستوى الجامعات المصرية والعربية.

في سياق منفصل أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عن إطلاق الإصدار الجديد من تطبيق الجامعة على الهواتف الذكية باللغة العربية ليصبح متاحا الآن باللغتين العربية والإنجليزية موضحا أن التطبيق يساعد الطلاب في الوصول بسهولة إلى الخدمات التي تقدمها الجامعة عبر استخدام الهواتف الذكية بجانب إتاحته العديد من الخدمات الطلابية بشكل إلكتروني.

وأشار الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن توفر التطبيق باللغات العربية والإنجليزية يساعد على المزيد من التواصل مع المجتمع وتعريف فئات أكبر بالخدمات التي تقدمها الجامعة.

من جانبه أوضح الدكتور طارق الششتاوي، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، أنه تمت إضافة بيانات الاتصال بالكليات والبرامج والأقسام المتاحة بكل كلية، مما يمنح مستخدمي التطبيق سهولة الوصول للخدمات التي تقدمها الجامعة في كل وقت ومكان باستخدام أجهزتهم اللوحية والهواتف الذكية، كما أنه بالتكامل مع مشروع نظم المعلومات الإدارية تم إضافة خدمات التحصيل الإلكتروني وإظهار نتائج الطلاب باستخدام هذا الإصدار للتطبيق موجهًا الشكر إلى الدكتور شادي المشد، مدير مشروع البوابة الإلكترونية وفريق العمل المتميز على جهودهم.

يذكر أن الإصدار الأول من التطبيق تم إطلاقه في يناير 2018 ليسمح باستعراض أحدث الأخبار الخاصة بالجامعة بجانب مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتصفح الأخبار بدون اتصال بالإنترنت بجانب توفر خرائط الوصول للجامعة وكلياتها، والدخول على البريد الإلكتروني التعليمي وبنك المعرفة المصري.