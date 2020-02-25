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نائب رئيس الوزراء اليمنى يبحث مع مبعوث "يونيسيف" التعاون المشترك

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:53 م
نائب رئيس الوزراء اليمنى يبحث مع مبعوث "يونيسيف" التعاون المشترك شعار يونيسيف
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بحث نائب رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم الخنبشي، أمس ، الثلاثاء ، بالعاصمة المؤقتة /عدن/، مع مبعوث منظمة

الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) سعد حوري والوفد المرافق، مجالات التعاون المشترك بين اليمن والمنظمة.

و ثمّن نائب رئيس الوزراء اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - المساعدات التي تقدمها المنظمة في العديد من مجالات الرعاية الصحية.

من جهته أوضح مبعوث المنظمة الأممية أن زيارته تأتي في إطار توسيع نشاط المنظمة في اليمن، وأنها رصدت مبلغ 750 مليون دولار سنوياً لتنفيذ برنامج التعاون، وهو أكبر تمويل لمشاريع المنظمة.

 

 


اليمن

يونيسيف

عدن

رئيس الوزراء اليمنى

الرعاية الصحية

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