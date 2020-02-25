مياه القليوبية ترفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المدن لليوم الثانى (صور)

القليوبية - إبراهيم سالم

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أعمالها فى رفع تراكمات مياه الأمطار التى شهدتها مدن المحافظة، لليوم الثانى على التوالي، من خلال نشر معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه التى قد تنتج عن هطول الأمطار، والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ بسقوط الأمطار، حيث يتم الدفع بفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة، والتى يبلغ عددها 45 سيارة ومعدة.

وأعلنت محافظة القليوبية، رفع حالة الطوارئ بأجهزة المحافظة، ونشر فرق الطوارئ تحسبا لزيادة الأمطار أو غرق الشوارع للتعامل الفورى مع تغييرات الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأصدر المحافظ، تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى وضرورة تواخى الحذر، لمواجهة موجه الأمطار التى ستحدث خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، إلى جانب التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الرى وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أى كميات مياه للأمطار والتدخل الفورى فى حالة حدوث أية مشكلة.

ووجه المحافظ، بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بغرف العمليات بالمحافظة وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحى على مدار 24 ساعة، لتلقى جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

فيما أصدر محافظ القليوبية قرار تعطيل الدراسة بالمدارس وجامعة بنها، اليوم الثلاثاء، بالمحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية، موجها بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.



سيارات شفط مياه الأمطار بشوارع القليوبية



سيارات شفط مياه الأمطار بشوارع القليوبية



سيارات شفط مياه الأمطار بشوارع القليوبية



سيارات شفط مياه الأمطار بشوارع القليوبية