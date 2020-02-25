سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه القليوبية ترفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المدن لليوم الثانى (صور)

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:03 ص
مياه القليوبية ترفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المدن لليوم الثانى (صور) سيارات شفط مياه الأمطار بالشوارع
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أعمالها فى رفع تراكمات مياه الأمطار التى شهدتها مدن المحافظة، لليوم الثانى على التوالي، من خلال نشر معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه التى قد تنتج عن هطول الأمطار، والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ بسقوط الأمطار، حيث يتم الدفع بفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة، والتى يبلغ عددها 45 سيارة ومعدة.

وأعلنت محافظة القليوبية، رفع حالة الطوارئ بأجهزة المحافظة، ونشر فرق الطوارئ تحسبا لزيادة الأمطار أو غرق الشوارع للتعامل الفورى مع تغييرات الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأصدر المحافظ، تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى وضرورة تواخى الحذر، لمواجهة موجه الأمطار التى ستحدث خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، إلى جانب التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الرى وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أى كميات مياه للأمطار والتدخل الفورى فى حالة حدوث أية مشكلة.

ووجه المحافظ، بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بغرف العمليات بالمحافظة وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحى على مدار 24 ساعة، لتلقى جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

فيما أصدر محافظ القليوبية قرار تعطيل الدراسة بالمدارس وجامعة بنها، اليوم الثلاثاء، بالمحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية، موجها بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

سيارات شفط مياه الأمطار بشوارع القليوبية (1)
سيارات شفط مياه الأمطار بشوارع القليوبية

 

سيارات شفط مياه الأمطار بشوارع القليوبية (2)
سيارات شفط مياه الأمطار بشوارع القليوبية

 

سيارات شفط مياه الأمطار بشوارع القليوبية (4)
سيارات شفط مياه الأمطار بشوارع القليوبية

 

سيارات شفط مياه الأمطار بشوارع القليوبية (5)
سيارات شفط مياه الأمطار بشوارع القليوبية 

 

سيارات شفط مياه الأمطار بشوارع القليوبية (6)
سيارات شفط مياه الأمطار بشوارع القليوبية

 


القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

امطار بالقليوبية

مياه القليوبية

سوء الاحوال الجوية

حالة الطقس

اخبار مصرية

سيارات شفط مياه الامطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ضعيفة بمنطقة وسط سيناء

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 09:40 ص

سقوط أمطار ببورسعيد والمحافظ يوجه بسرعة رفع تراكمات مياه

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 08:55 ص

رئيس شركة مياه القليوبية يتابع أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع المحافظة ليلا

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:43 م

مياه الشرقية تدفع بـ 14 سيارة مجهزة لشفط تراكمات مياه الأمطار

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:42 م

"مياه القليوبية " تكثف أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المحافظة

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

الصحة تكشف عن النصيحة الذهبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

الصحة تكشف عن النصيحة الذهبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

الأرصاد تكشف موعد انتهاء فرص سقوط الأمطار وتحسن حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء فرص سقوط الأمطار وتحسن حالة الطقس

إزاى تستخدم برامج النقاط فى البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم أف أم"

إزاى تستخدم برامج النقاط فى البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم أف أم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة