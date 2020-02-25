مواطن يعلن عن إقامة سرادق عزاء للرئيس الأسبق مبارك فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن محمد سيد عاصي، أحد أهالى قرية النويرة التابعة لمركز اهناسيا غرب بنى سويف عن إقامة سرادق عزاء شعبى أمام منزله بقرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا ببنى سويف، يوم الجمعة القادمة، لاستقبال المعزين فى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وأكد عاصى الذى كان يشغل منصب عضو مجلس محلى محافظة بنى سويف السابق، أن سرادق العزاء سيقام يوم الجمعة القادم داخل قرية النويرة، مشيرا إلى أن سوف يقوم بتعلق صور حسنى مبارك، بالإضافة إلى استقبال المعزيين فى تواجد لمقرئي القران الكريم، مضيفاً:" المبادرة تأتى كرد الجميل على ما قدمه حسنى مبارك، مشيرا إلى أن مبادرته لإقامة سرادق العزاء لمبارك تأتى وفاءًا لعهد كان قد قطعه على نفسه، منذ إعلان تنحى الرئيس الأسبق عن منصبة فى 2011".

وبعد معاناة مع المرض لسنوات تم الإعلان رسميًا عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ91 عامًا، ونعت رئاسة الجمهورية المصرية ببالغ الحزن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التى أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، كما أعلنت الحداد العام 3 أيام.