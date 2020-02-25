منظمة الصحة تحذر الدول من أن فيروس كورونا "يطرق الباب فعليا"

رويترز

دعت منظمة الصحة العالمية الدول، اليوم الثلاثاء، لتعزيز استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد قائلة إنه "يطرق الباب فعليا"، وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم المنظمة فى إفادة صحفية فى جنيف إن المسؤولين بالمنظمة يجتمعون فى روما لبحث الإجراءات التى اتخذت فى إيطاليا التى قال إنها "قوية للغاية".

وأضاف كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن بعثة لإيران كانت مقررة اليوم الثلاثاء، تأجلت ولم يذكر موعدا لها.

وقال ليندماير، إن العديد من الدول لديها "خطط لمواجهة الوباء" جاهزة والبعض قد يتصرف بناء على هذه الخطط اعتمادا على الأوضاع، لكن فى الوقت الراهن المنظمة نفسها لا تخطط "لإعلان كبير" آخر مثلما أعلنت حالة طوارئ دولية يوم 30 يناير .

وكانت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارجريت هاريس، قد أكدت أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 78 ألف حالة حول العالم، معظمهم من الصين على الرغم من تسجيل انخفاضا بعدد الإصابات فى هذا البلد.

وقالت هاريس مساء أمس الأثنين، إن منظمة الصحة العالمية تتواصل مع النظم الطبية فى دول العالم وتقوم بتقديم المشورة والتدريب لهم عن فيروس كورونا المستجد من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمنظمة.

وأوضحت المتحدثة باسم الصحة العالمية/ أن حالات أخرى لفيروس كورونا بدأت تظهر فى دول مثل كوريا الجنوبية وإيران وايطاليا وهناك بعض المخاوف من أن يطال الفيروس دول أخرى، لذا يجب أن يكون كل فريق طبى بهذه البلدان على دراية تامة بهذا الفيروس وكيفية التعامل معه والوقايه منه.

وعن مصدر فيروس كورونا المستجد، أكدت هاريس أنه من الناحية الجينية كان المصدر الأول هو (الخفافيش)، ولكن بعد التجارب أتضح أن هناك مصدر آخر وسيط لأن الخفافيش فى معظم الحالات لا تصيب البشر مباشرة، عادة يكون هناك مصدر وسيط ينقله للبشر وهذا الأمر ليس واضح حتى الآن ونعمل على قدم وساق مع العلماء لمعرفة نوع الحيوانات الأخرى التى تنقل هذا الفيروس للبشر.