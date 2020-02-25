مقتل لاعب الإسكندرية للبترول السابق فى مشاجرة حاول فضها

كان اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية، تلقى بلاغا من قسم شرطة باب شرقى يفيد بوجود مشاجرة ومصاب يبلغ من العمر 24 عاما يدعى إسلام أحمد، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة خطرة، ولفظ أنفاسه الأخيرة وألقت مباحث الإسكندرية على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة أمر المستشار كريم عبداللطيف، رئيس نيابة باب شرقى حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، طلب تقارير الطبية بمستشفى التي توفى فيها ، وسماع أقوال شهود الإثبات للواقعة.

وجاءت التحريات المباحث حول الواقعة أكدت أن المشاجرة كانت مع أحد أصدقائه وآخرين وهو ليس طرفا فيها، وفى محاولة لمنع المشاجرة طعنه أحد الأشخاص فى جانبه بواسطة سلاح أبيض وتسببت فى إصابته.

وقال أحد شهود العيان، أن الشاب كان يفض اشتباك وقع بين أحد أصدقائه وبين المتهم، وهو مشهود له بالسيرة الحسنة ولا يحب المشاكل ولم يكن طرف في أي اشتباكات، وأنه لا يميل إلى العنف، ومحب للرياضة والتدريب". وأضاف أنه تدخل لفض الاشتباك، وقام الضحية بضرب المتهم على رأسه حتى يفض الاشتباك عن دون قصد منه، فرد له المتهم الضربة في أنفه وقال له يومين وهتموت، ثم غادر، وفي اليوم التالي تلقى الضحية مكالمة من المهتم وصديقه بشأن التصالح مع بعضهم البعض". واستكمل "قام المتهم بعمل كمين في منطقة الأزاريطة لأبني عقب خروجه من نادي الشلالات وقاله أنت هتموت دلوقتي، وقام بطعنه بسلاح أبيض مشرشر بطريقة احترافية، تم نقل إلى مستشفى الأميري الجامعي وظل على الأجهزة الطبية حتى توفى.

وتم ضبط المتهم واعترف بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه.