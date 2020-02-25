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الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:26 م
خالد صلاح
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مقتل سوريين جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين فى سوريا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:14 م
مقتل سوريين جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين فى سوريا الجيش السورى
ا ش ا

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 لقي سوريان يعملان بمديرية الخدمات الفنية بحلب مصرعهما؛ جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين .
وذكر مراسل وكالة الأنباء السورية سانا أن لغماً أرضياً من مخلفات الجماعات الإرهابية انفجر في مدينة حلب بسوريا، ما تسبب بمقتل عاملين أثناء قيامهما بعملهما في المنطقة.
وعمدت التنظيمات الإرهابية في كل المناطق التي دخلت إليها إلى زرع المفخخات والألغام قبل اندحارها، حيث تعمل عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري على تطهير المناطق المحررة تباعاً؛ لتأمين عودة المهجرين إلى منازلهم.
 
 بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الوضع في سوريا والعلاقات بين روسيا والمنظمة الدولية، حسبما أفادت الخارجية الروسية.
 
وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أنه تم أثناء المحادثات بين الجانبين في جنيف، "تبادل معمق للآراء حول القضايا الأكثر إلحاحا على الأجندة الدولية، بما فيها الوضع في سوريا".
كما تناول اللقاء المسائل المتعلقة بالعلاقات بين روسيا وأمانة الأمم المتحدة، إلى جانب إيلاء الجانبين اهتماما خاصا بالذكرى الـ 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس المنظمة الدولية.
وبحسب البيان فقد أكد الجانبان تمسكهما بتعزيز الدور المركزي للأمم المتحدة في الأمور الدولية.
 
والتقي لافروف بشكل منفصل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، بعيدا عن الكاميرات.
 
 
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وصل اليوم الى جنيف للمشاركة في كل من الجلسة رفيعة المستوى لدورة مجلس الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ومؤتمر حول نزع السلاح والذي ينعقد غدا .

 


سوريا

حلب

الإرهابيين

الامم المتحدة

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