مقتل سوريين جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين فى سوريا

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لقي سوريان يعملان بمديرية الخدمات الفنية بحلب مصرعهما؛ جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين .

وذكر مراسل وكالة الأنباء السورية سانا أن لغماً أرضياً من مخلفات الجماعات الإرهابية انفجر في مدينة حلب بسوريا، ما تسبب بمقتل عاملين أثناء قيامهما بعملهما في المنطقة.

وعمدت التنظيمات الإرهابية في كل المناطق التي دخلت إليها إلى زرع المفخخات والألغام قبل اندحارها، حيث تعمل عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري على تطهير المناطق المحررة تباعاً؛ لتأمين عودة المهجرين إلى منازلهم.