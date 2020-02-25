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مفتي الجمهورية ينعى الرئيس الأسبق مبارك

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:09 م
مفتي الجمهورية ينعى الرئيس الأسبق مبارك الرئيس الراحل حسنى مبارك
كتب أسامة عبد الحميد

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نعى فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية ظهر اليوم عن عمر ناهز 92 سنة.

 
وأكد مفتي الجمهورية أن الرئيس الأسبق مبارك هو أحد رجال القوات المسلحة الذين دافعوا عن مصرنا الحبيبة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973م التي أعادت الكرامة والعزة لمصر والأمة العربية، واستكمل مسيرة النصر بتحرير أرض طابا من الاحتلال الإسرائيلي.

 
وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الرئيس الراحل، داعيًا الله أن يغفر له ويرحمه وينزله منازل الأبرار، وأن يعفو عنه ويذهب بحسناته سيئاته ويلحقنا به على الإسلام وكمال الإيمان.

 
 

كان الرئيس  الأسبق محمد حسنى مبارك قد توفى اليوم بعد معاناته لسنوات من المرض،ومن المقرر أن تقام جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك بعد ظهر غدٍ الأربعاء من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.



 


 


مبارك

موت مبارك

وفاة مبارك

موت حسني مبارك

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