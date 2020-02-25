مصر تنتج سبيكة منجنيز جديدة لأول مرة لتطوير صناعة الصلب

كتب عبد الحليم سالم

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن أنه سيتم تصنيع سبيكة جديدة لأول مرة في مصر في شركة سيناء للمنجنيز التابعة للقابضة الكيماوية، وهى "سيليكو منجنيز" تجمع بين خصائص سبيكتى الفيرومنجنيز والفيرو سيلكون، ما يمثل خطوة مهمة لدعم صناعة الحديد والصلب المصرية حيث ستساهم في توفير تكلفة مدخلات الإنتاج .

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أن شركة سيناء للمنجنيز، لديها العديد من الأنشطة ومن الشركات التابعة الناجحة، فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح والاستقرار، لافتًا إلى أنه كان يتم تصنيع سبيكة "الفيرو منجنيز" في شركة سيناء وتصنيع سبيكة "الفيرو سيليكون" في شركة السبائك الحديدية في أسوان التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وبالتالي تجميعهما في سبيكة واحدة يمثل إضافة قوية للصناعة.

وحول الخطوات التنفيذية لذلك، كشف عماد الدين مصطفى عن أنه سيتم بناء فرن جديد بشركة سيناء لمنجنيز تصنيع تلك السبيكة، حيث يجرى دراسة التعاقد مع شركة عالمية، لتنفيذ ذلك حيث سيتم الانتهاء من إجراءات الترسية عليها قريبًا، لافتًا إلى أنه سيتم اختبار السبيكة الجديدة في عدد من المصانع للتأكد من جودتها .

وحول أعمال التطوير في الشركة أشار إلى إننا ندرس تطوير ميناء أبو زنيمة الموجود في الشركة أيضًا، بالاتفاق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تشرف على تطوير الموانئ، بهدف زيادة عمقه تطوير الميناء وزيادة العمق بحيث تستقبل مراكب حتى 70 ألف طن، وبالتالي يزيد الصادرات واستقبال الخامات، ليس فقط للشركة بل للمنطقة الصناعية الجديدة في منطقة أبو زنيمة نفسها .

وأشار إلى أنه يمكن للميناء استقبال الفحم لشركات الأسمنت العاملة في سيناء، مع استخدام الميناء لتصدير الخامات أيضًا لخارج، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من كل ذلك الفترة المقبلة.