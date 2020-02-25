مصرع مواطن خلال مقاومته للصوص اقتحموا منزله فجرا لسرقة المواشى بقنا

قنا- وائل محمد

لقى مواطن مصرعه وأصيبت زوجته بجروح خطيرة، خلال مداهمة عدد من اللصوص لمنزلهما بقرية حجازة قبلي بمركز قوص بجنوب قنا، فجر اليوم الثلاثاء، لسرقة المواشي والمشغولات الذهبية.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع شحات فهمى أحمد الشيمي خلال مقاولته لعدد من اللصوص الذين اقتحموا منزله بغرض سرقة المواشي والمشغولات الذهبية بقرية حجازة قبلي بمركز قوص بجنوب قنا، بينما أصيبت السيدة حليمة محمود أحمد إسماعيل زوجة صاحب المنزل المتوفى بجروح خطيرة نقلت على إثرها لمستشفى قوص المركزي لتلقى العلاج اللازم.

وأمر مدير أمن قنا بتشكيل فريق بحث لضبط الجناة والسلاح المستخدم في الواقعة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فى سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط شاب من بقرية السمطا بدشنا، بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، بعد أن أبلغ النجدة بخطف أتوبيس سياحي بقنا، حيث تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية يفيد قيام أحد الاشخاص، بالاتصال بالنجدة، والإبلاغ عن خطف أتوبيس سياحي.

وكشفت التحريات أن أحد الأشخاص أبلغ النجدة عن قيام مسلحين بخطف أتوبيس سياحي، حيث أبلغ المتهم النجدة عن طريق 122 بالواقعة، وتم تحويل المتهم إلى إدارة نجدة أسوان، والتي أبلغت إدارة نجدة قنا بالواقعة، و تبين أن المُبلغ من دشنا، وبعد 4 ساعات من الفحص والبحث وبانتقال كافة القيادات الأمنية إلى دشنا ، توصلت التحريات أن المبلغ يدعى محمد. ج. م، 23 عاما ، مقيم السمطا دشنا.

وعلى الفور تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، والذي اعترف بعد ضبطه، أنه لا يوجد صحة لبلاغه وأنه اتصل بالنجدة " علشان عيد الشرطة"، وتم التحفظ على المتهم ، وتحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.