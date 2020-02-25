مستثمرو مرسى علم: التنمية السياحية سحبت أراضى لأكثر من 10 مشروعات متعثرة

كتبت آمال رسلان

أكد طارق شلبى رئيس جمعية مستثمرو مرسى علم، أن لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان ستقوم بتحديد جلسة عاجلة خلال أسبوع لمناقشة الأزمات التى تواجه المستثمرين مع هيئة التنمية السياحية، حيث يوجد عدد من المشروعات المتعثرة ولديها تراكم ديون لدى الهيئة.

وأوضح شلبى لليوم السابع، أن الهيئة قامت بسحب أراضى من مستثمرين، وقامت بوضع لافتاتها عليها وهذا مخالف للقانون، مشيرا إلى أن تلك المشروعات كانت قبل الثورة بفترة وجيزة وعانت من فترة توقف السياحة، ومرت بمشكلات تعثر كبيرة كانت تعانى منها الدولة بالكامل، والشركات قامت بتنفيذ جزء ثم تعثرت.

وأشار إلى أن المشروعات التي سحبتها الهيئة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مشروعا، وهذا يمنح انطباعا سيئا أمام المستثمرين، مطالبا الهيئة بأن تسمح بالتسديد على دفعات وجدولة الديون لحين سدادها.

وقال رئيس جمعية مستثمرو مرسى علم، لكى تتمكن الهيئة من سحب الأرض من المستثمر يجب أن يكون هناك حكم محكمة، لأن هناك تعاقد ينص على شروط جزائية بين الطرفين، والآن في الوضع الحالي الأرض تتبع الهيئة لأن المستثمر لم يسدد باقى ثمنها، والمبانى الموجودة عليها ملك المستثمر لأنه صاحب الإنشاءات، وقال :"وبالتالي لا الهيئة ستتمكن من إعادة بيع الأرض، ولا هي تسمح للمستثمر باستكمال البناء".

وكانت لجنة السياحة والطيران المدنى قد عقدت أمس اجتماعا تم خلاله بحث بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين في مرسى علم مع الجهات الحكومية في الكهرباء والضرائب، لافتا إلى أنه تم مناقشة معظم المشاكل وننتظر تحديد جلسة آخرى لمناقشة المشكلات العالقة مع وزارة السياحة، والتي من المرتقب تحديدها خلال أسبوع تقريبا.

وكانت لجنة السياحة والطيران المدني، قد قامت بجولة ميدانية الشهر الماضى في مرسى علم للوقوف على العوائق التي تعرقل الاستثمار في المدينة السياحية واجتمعت مع المستثمرين هناك للوقوف على المعوقات والسلبيات التي تواجه العمل السياحي بتلك المنطقة على أرض الواقع.، وخصصت جلستها أمس لبحث نتائج الزيارة الميدانية.