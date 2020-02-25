سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مطالبا بجدولة الديون..

مستثمرو مرسى علم: التنمية السياحية سحبت أراضى لأكثر من 10 مشروعات متعثرة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:00 ص
مستثمرو مرسى علم: التنمية السياحية سحبت أراضى لأكثر من 10 مشروعات متعثرة مرسى علم
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد طارق شلبى رئيس جمعية مستثمرو مرسى علم، أن لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان ستقوم بتحديد جلسة عاجلة خلال أسبوع لمناقشة الأزمات التى تواجه المستثمرين مع هيئة التنمية السياحية، حيث يوجد عدد من المشروعات المتعثرة ولديها تراكم ديون لدى الهيئة.

وأوضح شلبى لليوم السابع، أن الهيئة قامت بسحب أراضى من مستثمرين، وقامت بوضع لافتاتها عليها وهذا مخالف للقانون، مشيرا إلى أن تلك المشروعات كانت قبل الثورة بفترة وجيزة وعانت من فترة توقف السياحة، ومرت بمشكلات تعثر كبيرة كانت تعانى منها الدولة بالكامل، والشركات قامت بتنفيذ جزء ثم تعثرت.

وأشار إلى أن المشروعات التي سحبتها الهيئة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مشروعا، وهذا يمنح انطباعا سيئا أمام المستثمرين، مطالبا الهيئة بأن تسمح بالتسديد على دفعات وجدولة الديون لحين سدادها.

وقال رئيس جمعية مستثمرو مرسى علم، لكى تتمكن الهيئة من سحب الأرض من المستثمر يجب أن يكون هناك حكم محكمة، لأن هناك تعاقد ينص على شروط جزائية بين الطرفين، والآن في الوضع الحالي الأرض تتبع الهيئة لأن المستثمر لم يسدد باقى ثمنها، والمبانى الموجودة عليها ملك المستثمر لأنه صاحب الإنشاءات، وقال :"وبالتالي لا الهيئة ستتمكن من إعادة بيع الأرض، ولا هي تسمح للمستثمر باستكمال البناء".

وكانت لجنة السياحة والطيران المدنى قد عقدت أمس اجتماعا تم خلاله بحث بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين في مرسى علم مع الجهات الحكومية في الكهرباء والضرائب، لافتا إلى أنه تم مناقشة معظم المشاكل وننتظر تحديد جلسة آخرى لمناقشة المشكلات العالقة مع وزارة السياحة، والتي من المرتقب تحديدها خلال أسبوع تقريبا.

وكانت لجنة السياحة والطيران المدني، قد قامت بجولة ميدانية الشهر الماضى في مرسى علم للوقوف على العوائق التي تعرقل الاستثمار في المدينة السياحية واجتمعت مع المستثمرين هناك للوقوف على المعوقات والسلبيات التي تواجه العمل السياحي بتلك المنطقة على أرض الواقع.، وخصصت جلستها أمس لبحث نتائج الزيارة الميدانية.

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

هيئة التنمية السياحية

مرسى علم

الاستثمار

الاقتصاد

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مستثمرو مرسى علم: التنمية السياحية سحبت أراضى لأكثر من 10 مشروعات متعثرة

مستثمرو مرسى علم: التنمية السياحية سحبت أراضى لأكثر من 10 مشروعات متعثرة

التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ3420 حتى الآن

التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ3420 حتى الآن

تعديل تشريعى يجيز نقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الجهاز الإدارى

تعديل تشريعى يجيز نقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الجهاز الإدارى

التعليم: أرقام جلوس امتحانات الثانوية ستكون جاهزة عقب استلام الاستثمارات

التعليم: أرقام جلوس امتحانات الثانوية ستكون جاهزة عقب استلام الاستثمارات

الصحة: رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة لــ71.6% عام 2030

الصحة: رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة لــ71.6% عام 2030

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنعين بالعاشر من رمضان بـ18 سيارة إطفاء

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنعين بالعاشر من رمضان بـ18 سيارة إطفاء

"أنا هوريك".. ماذا بين باسم سمرة ومحمد رمضان؟.. فيديو

"أنا هوريك".. ماذا بين باسم سمرة ومحمد رمضان؟.. فيديو

التعليم تحدد حالات قبول أعذار عدم المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

التعليم تحدد حالات قبول أعذار عدم المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

"تضامن البرلمان": الزواج المبكر جريمة ويتطلب تشريعا جديدا

"تضامن البرلمان": الزواج المبكر جريمة ويتطلب تشريعا جديدا

فيديو.. شقيقة أحمد زكى تبكى على الهواء بسبب بيع مقتنياته: "ميستحقش كدة"

فيديو.. شقيقة أحمد زكى تبكى على الهواء بسبب بيع مقتنياته: "ميستحقش كدة"

الأرصاد: استمرار غزارة الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

الأرصاد: استمرار غزارة الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

وزير التنمية المحلية: 210 معدات و1200عامل لشفط مياه الأمطار بالقاهرة الكبرى

وزير التنمية المحلية: 210 معدات و1200عامل لشفط مياه الأمطار بالقاهرة الكبرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة