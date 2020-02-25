مسؤول بالصحة الفرنسية: تسجيل إصابتين بفيروس كورونا فى باريس

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن مسؤول فى وزارة الصحة الفرنسية، قال إنه تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا فى فرنسا.

وفى سياق منفصل، أعلن رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلي، اليوم الثلاثاء، وفاة ثلاثة أشخاص آخرين بسبب فيروس كورونا في شمال إيطاليا ليصل العدد الإجمالي للوفيات جراء أسوأ تفش للمرض في أوروبا إلى عشرة.

وقال بوريلي للصحفيين، إن الثلاثة في الثمانينات من العمر وهم من لومباردي أكثر المناطق تضررا بالفيروس في إيطاليا. وأضاف أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة ارتفع إلى 322 غالبتهم في شمال البلاد.

من جهة أخرى، كشف موقع "CNN" الاخبارى، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على أكثر من 80 ألف شخص وسط مخاوف من الوباء، يوجد فى إيطاليا أكبر عدد من فيروس كورونا خارج آسيا، حيث يوجد بها أكثر من 215 حالة و7 وفيات .

وقال موقع (CNN) استمر تفشي العديد من حالات انتشار الفيروس التاجى الجديد خارج البر الرئيسى للصين، حيث يحذر الخبراء من أننا قد نقترب من مستويات الوباء.

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن فريقًا من منظمة الصحة العالمية وصل إلى إيطاليا مساء الاثنين "لدعم السلطات الإيطالية فى فهم الموقف"، سيكون تركيز الفريق على "الحد من انتقال العدوى من إنسان لآخر" بعد الارتفاع السريع فى الحالات، أصيب 272 شخصًا على الأقل بالفيروس، وتوفي 7 أشخاص في الدولة الأوروبية الجنوبية.