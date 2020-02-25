سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 09:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 09:00 ص
مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين حملات مروريه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء علاء متولى مساعد الوزير، مدير الإدارة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى .

ووجه اللواء علاء متولى، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وعززت، اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 13 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

 


مدير المرور يتفقد الطرق

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

الطرق الرابطة بالمحافظات

حملات مرورية

الطرق السريعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

الصحة تكشف عن النصيحة الذهبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

الصحة تكشف عن النصيحة الذهبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

الأرصاد تكشف موعد انتهاء فرص سقوط الأمطار وتحسن حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء فرص سقوط الأمطار وتحسن حالة الطقس

إزاى تستخدم برامج النقاط فى البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم أف أم"

إزاى تستخدم برامج النقاط فى البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم أف أم"

التضامن: التعاقد مع فنادق مميزة بمكة والمدينة حرصا على راحة الحجاج

التضامن: التعاقد مع فنادق مميزة بمكة والمدينة حرصا على راحة الحجاج

بئر الرذيلة.. يعذب عشيقته حتى الموت بسبب أطفالها وذكر اسم زوجها أثناء العلاقة

بئر الرذيلة.. يعذب عشيقته حتى الموت بسبب أطفالها وذكر اسم زوجها أثناء العلاقة

الداخلية تتيح التقدم لقرعة الحج بأى مركز شرطة دون التقيد بمحل الإقامة

الداخلية تتيح التقدم لقرعة الحج بأى مركز شرطة دون التقيد بمحل الإقامة

التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ3420 حتى الآن

التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ3420 حتى الآن

مستثمرو مرسى علم: التنمية السياحية سحبت أراضى لأكثر من 10 مشروعات متعثرة

مستثمرو مرسى علم: التنمية السياحية سحبت أراضى لأكثر من 10 مشروعات متعثرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة