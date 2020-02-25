مخطط استراتيجي للقليوبية لإنشاء ميناء جاف ببنها وسوق تجارى فى قها

القليويية إبراهيم سالم

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ،اليوم، الدكتور علاء عبد الفتاح رئيس هيئة التخطيط العمراني، وذلك لعقد اجتماع لمتابعة مناقشة المخطط الإستراتيجي لمحافظة القليوبية 2020، وذلك بحضور فريق من الاستشاريين والمتخصصين في مجال التخطيط العمراني بالهيئة وكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، وبحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام ، ومدير مديرية الطرق، وإدارات التخطيط العمراني والشبكات الأرضية ومسئولي المكتب الفني وعدد من الإدارات المعنية.

وفي كلمته خلال الاجتماع أكد الهجان، أن محافظة القليوبية تتسم بموقع إستراتيجي هام يربط بين أقاليم القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا، ويوجد بها العديد من شبكات الطرق و النقل الإقليمية (مترو – سكة حديد – نهر النيل ) التي تمر وتخترق وتحد المحافظة من جميع الاتجاهات مما يحقق للمحافظة فرص نقل ركاب و بضائع ممتازة وإمكانية وصول عالية بالإضافة إلي وجود مشروع يتم العمل على تنفيذه للنقل الجماعي، وطرق قومية مقترحة سوف تسهم في سهولة الحركة المرورية داخل المحافظة، وتحقيق الطلب العالي على النقل بكافة أنواعه فضلا عن وجود شبكة سكة حديد وخطوط مترو الأنفاق التي تمر بالمحافظة ، بالإضافة إلى تكامل وترابط تلك الشبكات مع بعضها البعض بقوة ومع وسائل النقل الأخرى مما يحقق ميزة تنافسية لإتاحة فرص اقتصادية واستثمارية واعدة للقليوبية.

وأضاف رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن القليوبية تعد متنزه ومتنفس وظهير ريفي للقاهرة الكبرى ونواة استثمارية لوجستية زراعية وصناعية، ومفصل رابط وداعم للنطاقات الإقليمية المحيطة، حيث يتنوع بها مختلف المجالات الزراعية كبورصة الدواجن وزراعة الموالح والفراولة والنباتات الطبية والعطرية وزراعة شجر التوت ومجالات التصنيع الزراعي والصناعات التكنولوجية والإلكترونية وصناعة مواد البناء وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وصناعة العطور والإستثمار كالمنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب (أنشطة الاستثمار والتجارة والتخزين) حيث تم مراعاة توجهات التنمية الإقتصادية بالمخطط الإستراتيجي للمحافظة، وتقديم مقترح لإنشاء ميناء جاف وأنشطة لوجيستية فى مدينة بنها (تقاطع الدائرى الإقليمى مع طريق الإسكندرية) وإقامة سوق تجارى مركزى فى قها، ومركزين إقليميين للتجارة فى بنها والقناطر الخيرية (مخطط وزارة التجارة) وتنمية الزراعات المتخصصة؛ والتصديرية؛ وإحياء دور بورصة الدواجن وتنمية الصوب الزراعية لتدعيم اقتصاديات الزراعة والحفاظ على الأراضي الزراعية والصناعات الغذائية والأجهزة، والمعدات والتوسع في الإلكترونيات وصناعات الحرف المميزة (الآثاث؛ الجلود؛ الكليم)

كما تم مراعاة مقومات التنمية الإقتصادية في مجالات الاستثمار السياحى لجزيرة الشعير (السياحة الريفية والترفيهية) بالقناطر الخيرية والإهتمام بآثار الدلتا وتنمية منطقة تل أتريب، وإنشاء مراسى نيلية بالقرى لتنمية السياحة الريفية وتطوير المسار الترفيهي للأتوبيس النهري من القناطر الخيرية إلى مدينة بنها، والخط من ماسبيرو إلى القناطر الخيرية، بالإضافة إلى إحياء مسار العائلة المقدسة المار بعدد من مدن القليوبية وتنشيطه سياحيا، فضلا عن مقترح إنشاء مكتب للسياحة بكل مدن القليوبية.

وفي الختام توجه المحافظ، بالشكر إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لعقد هذا الاجتماع لمناقشة المخطط الاستراتيجي للمحافظة، وأثنى على المجهودات التي تقوم بها الهيئة في إعادة رسم خريطة التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية، والتعاون البناء الذي تقوم به مع جميع الجهات والهيئات، للوصول إلى رؤية قومية شاملة للتنمية العمرانية، تتوافق مع توجهات ومتطلبات المرحلة الراهن ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وفي ظل التحديات التي تشهدها الدولة فى جميع المجالات.