محافظ سوهاج يتفقد مشروعات استثمارية وتنموية بالمنطقة الصناعية بالكوثر (صور)

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر، وذلك خلال جولته الميدانية بالحى للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتظام سير العمل بالمشروعات والمناطق الصناعية بالحي.

رافقه خلال الجولة كلا من أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، والمقدم عمرو عزت نائب المستشار العسكري، والمهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية المستثمرين بحى الكوثر، وأحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية للحي، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وبدأ محافظ سوهاج جولته الميدانية بتفقد مصنع الكرتون والمنتجات الورقية، حيث يعمل به 200 عامل، وتفقد خط الإنتاج الرئيسى لإنتاج الكرتون المضلع ويعمل بطاقة 4000 كرتون/ ساعة، بإجمالى 20 طن يوميا، للوردية الواحدة وهى قابلة للزيادة ومن المستهدف مضاعفة الإنتاج بمعدل 40 طن /يوم تلبية لاحتياجات العملاء .

وتفقد المحافظ مراحل الإنتاج بداية من إعداد المواد الخام ، والطباعة، والتفتيح ، والتكسير، والتدبيس، وتغليف المنتج النهائي"، حيث تقوم الشركة بالتصنيع خلال خط إنتاج أوتوماتيك " 3طبقات، أو 5 طبقات" سنجل/دبل جميع المقاسات والأحجام بالخامات المطلوبة من قبل العميل، كما يوجد بقسم الطباعة 4 ماكينات أوتوماتيك يمكن للشركة الطباعة على الكرتون حتى 4 لون، وكذلك طباعة 25 طن/ يوم طبقا لحجم ومساحة وألوان الكرتونة.

ثم تفقد بعد ذلك مصنع البلاستيك والذى يعمل به 150 عامل، وتفقد معامل المصنع المختلفة، حيث يقوم المصنع بالتصدير لـ 10 دول بمواصفات خاصة لكل دولة، كما يتم تحديث المصنع من خلال استيراد ماكينات جديدة بشكل دورى لمواكبة السوق العالمي.

واستكمل الفقى جولته الميدانية بتفقد مصانع القوات المسلحة " المربى ، ومنتجات الألبان، ومصنع الأعلاف"، حيث يعمل بها عاملين مدنيين، وجاءت هذه المصانع دعما من القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وجشع التجار للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، وقد تفقد المحافظ مصنع الألبان، وغرف التبريد والمعامل، و وحدة المعالجة لسوائل الصرف، وينتج مصنع الاعلاف 40 طن يومى من العلف المصنع من " النخالة، والكسبة والذرة " حيث تمر بعدة مراحل لإنتاج المنتج النهائى من العلف .

وأشاد المحافظ بمستوى المصانع وقدرتها على مواكبة السوق العالمية، وإنتاج منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة المربى ومنتجات الألبان، وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة للمزارعين ومربى الماشية.



المحافظ يتفقد عدد من المصانع بالكوثر



المحافظ يتفقد عدد من المصانع بالكوثر



المحافظ يتفقد عدد من المصانع بالكوثر



المحافظ يتفقد عدد من المصانع بالكوثر



المحافظ يتفقد عدد من المصانع بالكوثر



المحافظ يتفقد عدد من المصانع بالكوثر



المحافظ يتفقد عدد من المصانع بالكوثر



المحافظ يتفقد عدد من المصانع بالكوثر



المحافظ يتفقد عدد من المصانع بالكوثر



المحافظ يتفقد عدد من المصانع بالكوثر