محافظ بورسعيد يكلف بفتح الجراجات أسفل العمارات ببورفؤاد.. صور‎

بورسعيد – السيد فلاح

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المهندس محمد عبده، رئيس مدينة بورفؤاد بضرورة فتح كافة الجراجات أسفل العمارات السكنية بمدينة بورفؤاد، وذلك للحد من معدلات الكثافة والازدحام التي تنتج عن وجود السيارات في غير الأماكن المخصصة لها.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد التفقدية ظهر اليوم، بعدد من المناطق بمدينة بورفؤاد، والتى رافقه خلالها المهندس محمد عبده، رئيس مدينة بورفؤاد، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وأكد اللواء عادل الغضبان، ضرورة تكثيف الجهود لرؤساء الأحياء حفاظًا على المظهر الحضارى اللائق للمحافظة، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل ليلًا ونهارًا لإنجاز كافة أعمال التطوير الجارية، حيث تشهد محافظة بورسعيد حاليًا إنشاء وتطوير عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والتى تعمل على تقديم خدمات على درجة كبيرة من الكفاءة للمواطنين.

كما أصدر محافظ بورسعيد، توجيهاته، لرئيس مدينة بورفؤاد المهندس محمد عبده، بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمجمع الاسلامي وإزالة كافة الإشغالات المتواجدة فى محيط ميدان المعديات ببورفؤاد .

وأكد محافظ بورسعيد أن افتتاح المجمع الإسلامي بعد تطويره سيتواكب مع احتفالية مسابقة القرآن الكريم الدولية وأداء صلاة الجمعة بة بحضور وزير الأوقاف والمشاركين في المسابقة من أكثر من ٤٠ دولة من مختلف دول العالم وذلك ضمن فعاليات مسابقة القرآن الكريم الدولية التى تقيمها محافظة بورسعيد.

كما أكد "الغضبان"، أن مدينة بورفؤاد تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة فى عدد من القطاعات بما يتواكب مع تطورات المحافظة وفى إطار الاهتمام بالشكل الجمالى للمدينة.

فى سياق آخر، طالب اللواء عادل الغضبان، أصحاب المحلات بالتزام المساحات القانونية المقررة لهم وعدم تجاوزها، وذلك من منطلق الحفاظ على الشكل الحضارى للطرق بمدينة بورفؤاد وعدم التعدى على أراضى الدولة وكذلك تحقيق السيولة المرورية ومنع إعاقة سير المواطنين.

كما وجه اللواء عادل الغضبان، رئيس مدينة بورفؤاد بإزالة كافة الإشغالات والتعديات ومنع أى محاولات لتشويه المظهر الحضارى بمدينة بورفؤاد، وخلال جولته التفقدية، شدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بشارعي 3 رئيسي والجيش بالمدينة والتى تأتى تماشيا مع خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور بمدينة بورفؤاد.



محافظ بورسعيد



محافظ بورسعيد



محافظ بورسعيد



محافظ بورسعيد