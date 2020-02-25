محافظ بورسعيد: موقع منفذ الجميل الجديد اختير بعناية لإحكام الرقابة ومنع التهريب

بورسعيد – السيد فلاح

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، جولة تفقدية بمنفذ الجميل الجديد غرب بورسعيد لمتابعة سير العمل بالمنفذ مع البدء فى التشغيل والعمل به، رافقه خلالها اللواء محمد عامر، المستشار الفنى للمحافظة، والعميد أيمن سرى، رئيس حى غرب، وأمن الموانئ والجمارك بالمحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بمنفذ الجميل الجديد والذي أقامته محافظة بورسعيد علي أعلي مستوي من الإمكانيات، ويأتي فى إطار الاهتمام بجميع مداخل المحافظة والتى تمثل شكلًا حضاريًا وجماليًا أمام الزائرين من أبناء المحافظة أو من خارجها، بما يتواكب مع مختلف أعمال التطوير بالمحافظة.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المنفذ الجديد تم اختيار موقعه بعناية لإحكام الرقابة ومنع التهريب بهذه المنطقة مع تأمينه بكافة أجهزة الرقابة والمتابعة لمعاونة الأجهزة المختلفة في التصدي لأى أعمال تهريب، لافتًا إلى أن نقل منفذ الجميل جاء من منطلق تحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام عند دخول وخروج السيارات حيث تم تأهيل المنطقة المحيطة بالمنفذ، بالإضافة إلى عمل شكل جمالي يليق بمدخل بورسعيد من ناحية الغرب.

فى سياق آخر أجرى محافظ بورسعيد، اليوم، جولة ميدانية داخل حى الزهور، وذلك لمتابعة سير العمل في تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بمنطقة شباب المدينة بحى الزهور، رافقه خلالها المحاسب السعيد رخا، رئيس حى الزهور، والمقاولون ومهندسى المشروع.

وخلال متابعته الميدانية، استمع اللواء عادل الغضبان، لشرح تفصيلى عن آخر معدلات تنفيذ المحطة الجديدة وكافة الجوانب فيما يتعلق بالانتهاء من استكمال محطة رفع الصرف الصحى، والتى تخفض من معدلات الضغط الموجودة على محطة الصرف الحالية وتساهم في حل مشكلة الصرف الصحى بحى الزهور والذى يعد من أكبر الأحياء السكنية كثافة، حيث شدد اللواء عادل الغضبان، على إنجاز المحطة الجديدة على أعلى درجة من الكفاءة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية والخدمية التي تساهم في تحسين الخدمات للمواطنين.

كما حرص اللواء عادل الغضبان، على متابعة أعمال سحب تجمعات المياه من شارع 23 يوليو من ناحية حى الزهور، مشددا على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء لأعمال شفط المياه الناتجة عن سقوط الأمطار في مختلف أنحاء المحافظة وخاصة في المناطق الحيوية والتى تشهد كثافة سكانية، بما يحقق السيولة المرورية وعدم إعاقة حركة المواطنين.



محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تنفيذ محطة رفع صرف صحى الزهور



محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تنفيذ محطة رفع صرف صحى الزهور



محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تنفيذ محطة رفع صرف صحى الزهور



محافظ بورسعيد يتفقد منفذ الجميل الجديد بعد بدء التشغيل



محافظ بورسعيد يتفقد منفذ الجميل الجديد بعد بدء التشغيل