محافظ المنوفية: استمرار تكثيف الحملات التموينية وتحرير 618 محضر تموينى

المنوفية -محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 618 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية، وذلك لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.

أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة خلال الفترة من 14فبراير الحالى حتى 20فبراير أسفرت عن تحرير 158 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، و216 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الاسعار ووأنتهاء الصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمى و بدون ترخيص ، وكذا تحرير 244 محضر مواد بترولية .

وأضاف بأن من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها، تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع تعبئة وفرم اللحوم المجمدة بمركز تلا وذلك لحيازته واستخدامه هياكل دواجن لتصنيع مفروم دجاج غير صالحة للأستهلاك الأمى بكمية قدرها 448كجم، وكذا ضبط صاحب محل جزارة بناحية كفر داود مركز السادات لحيازته وعرضه للبيع لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر وغير صالحة للأستهلاك الأدمى بكمية قدرها 18كجم.

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب ثلاجة بيع لحوم وأسماك مجمدة بالباجور لحيازته 45 كجم أسماك ولحوم غير صالحه للأستهلاك الأدمى، وتحرير محضر ضد مصنع منتجات بيطرية وأعلاف بالمنطقة الصناعية بقويسنا لحيازته 2طن علف حيوانى مجهول المصدر وأخر لصاحب مصنع بالمنطقة الصناعية لحيازته وعرضه للبيع 1طن سلفات بوتاسيوم مجهول المصدر.

وقد شدد محافظ المنوفية على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحماية المواطنين ضد أى تلاعب.