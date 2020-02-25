سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية: استمرار تكثيف الحملات التموينية وتحرير 618 محضر تموينى

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:44 م
محافظ المنوفية: استمرار تكثيف الحملات التموينية وتحرير 618 محضر تموينى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية -محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 618 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية، وذلك لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.

أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة خلال الفترة من 14فبراير الحالى حتى 20فبراير أسفرت عن تحرير 158 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، و216 محضر أسواق  لعدم الإعلان عن الاسعار ووأنتهاء الصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمى و بدون ترخيص ، وكذا تحرير 244 محضر مواد بترولية .

وأضاف بأن من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها، تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع تعبئة وفرم اللحوم المجمدة بمركز تلا وذلك لحيازته واستخدامه هياكل دواجن لتصنيع مفروم دجاج غير صالحة للأستهلاك الأمى بكمية قدرها 448كجم، وكذا ضبط صاحب محل جزارة بناحية كفر داود مركز السادات لحيازته وعرضه للبيع لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر وغير صالحة للأستهلاك الأدمى بكمية قدرها 18كجم.

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب ثلاجة بيع لحوم وأسماك مجمدة بالباجور لحيازته 45 كجم أسماك ولحوم غير صالحه للأستهلاك الأدمى، وتحرير محضر ضد مصنع منتجات بيطرية وأعلاف بالمنطقة الصناعية بقويسنا لحيازته 2طن علف حيوانى مجهول المصدر وأخر لصاحب مصنع بالمنطقة الصناعية لحيازته وعرضه للبيع 1طن سلفات بوتاسيوم مجهول المصدر.

وقد شدد محافظ المنوفية على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار الحوادث

تموين المنوفيه

محاضر

حمله مكبره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة