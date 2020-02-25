محافظ القاهرة يتفقد إزالة آثار الأمطار ويوجه رؤساء الأحياء التواجد بالشوارع

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة صباح اليوم الثلاثاء، بشوارع العاصمة للإشراف على عمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع آثار الأمطار، ومتابعة شفط المياه.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون فى الشارع لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس مشيراً إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء خاصة عند منازل ومطالع الكبارى والميادين الرئيسية.

وأجل المحافظ إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة الذى كان مقرر عقده صباح اليوم بديوان عام المحافظة، لاتاحة الفرصة لرؤساء الأحياء وقيادات المحافظة متابعة الشارع ورفع آثار الأمطار.

وشهدت القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات امس، سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا، على أغلب أنحاء المحافظتين، وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى اليوم الثلاثاء.

وأصدر رئيس الوزراء قرار بتعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية اليوم الثلاثاء نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السئ لذروتها اليوم الإثنين.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.