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الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:47 م
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محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء أعمال الصيانة بخط المياه العكرة بمحطة طامية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:03 م
محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء أعمال الصيانة بخط المياه العكرة بمحطة طامية محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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وجه الدكتور أحمد الإنصاري محافظ الفيوم، بسرعة إنهاء أعمال الصيانة الخاصة بخط المياه العكرة بمحطة مياة طامية، لوصول مياه الشرب النقية للمواطنين بالضغوط المناسبة، بالمناطق التى تخدمها المحطة.

وقال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم،أنه تتواصل أعمال الصيانة لخط المياه العكرة 1400مم بمحطة طامية، لافتاً إلى أنه تم الكشف عن الخط بالكامل وتحديد موقع التسرب، وجارى العمل لصيانة الخط بشكل متكامل، مشيراً إلى أن مسئولي الصيانة بالشركة في عمل دائم لحين الانتهاء من الصيانة اللازمة في أسرع وقت.

وأضاف رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بأنه تم توفير سيارات مياه الشرب النقية للمواقع التى تتأثر من انقطاع المياه خلال عمليات الصيانة، موضحاً أنه تم توفير ثلاث خطوط تليفون محمول تعمل على مدار الساعة، لاستقبال الشكاوى، وإرسال سيارات مياه الشرب للمناطق المحرومة، موضحًا أن أرقام التليفونات هي ٠١٢٧٧٠٢٥٥٥١ – ٠١٢٧٧٠٢٥٥٥١*  ٠١٢٢٤٥٨٧٨٦٣ .

يذكر أنه قد أعلنت شركة المياه والشرب الصحي عن انقطاع مياه الشرب لمدة ٤ أيام متصلة، وذلك إعتباراً من يوم الأحد ار، الساعة الثانية ١٢ ظهراً حتى يوم الخميس ٢٧ فبراير، الساعه ١٢ ظهراً، نظراً لوجود أعمال صيانة لخط المياه العكرة قطر 1400مم داخل محطة طامية.

ويؤدي انقطاع المياه عن المناطق الأتية جميع أنحاء مركز ومدينة طامية، ومركز الفيوم (قرية الصالحية وسيلا وتوابعهم)، ومركز سنورس (قرية منشاة بني عتمان وقرية منشاة طنطاوي وتوابعهم).

 


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