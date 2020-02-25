محافظ الشرقية: دخول 146 مشروعا تنمويا الخدمة خلال العام ونصف الماضيين

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه يولى إهتماما كبيرا بقطاعى التعليم والصحة بإعتبارهما العمود الفقرى لإحداث طفرة حقيقية فى المجتمع، مؤكدا أن تطوير منظومة التعليم تتطلب تطوير طرق التدريس والمقررات الدراسية و إيجاد بيئة تعليمية مناسبة والأخذ بالتكنولوجيا الحديثة للوصول لتعليم جيد، مؤكدا أن المحافظة شهدت فى الفترة من 1 سبتمبر 2018 حتى يناير 2020 الإنتهاء من تنفيذ 146 مشروعا فى قطاعات " التعليم - الصحة - الشباب - الإسكان - الطرق - الكهرباء - مياه الشرب - الصرف الصحي" ، بتكلفة مالية تخطت الـ 2 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال لقائه الثانى بأعضاء برلمان الشباب والذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى و المهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية و مستشار المحافظ للمشروعات و وائل الإلفى وكيل وزارة الشباب رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية و التعليم و الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة و العقيد رضا الحسينى المستشار العسكرى للمحافظة، وذلك بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق .

أكد فيه أهمية تنظيم لقاءات ومؤتمرات شبابية لفتح قنوة إتصال حقيقية بين الدولة والشباب تضمن تبادل الرؤى والتوجهات بشكل حقيقى واستعراض المشكلات والقضايا التى تحظى بأولوية لدى جميع فئات الشعب وإتاحة الفرصة لعرض مقترحاتهم ومبادراتهم من أجل الوصول لرؤية مشتركة بين الدولة والشباب .

وقال المحافظ إنه منذ قدومى محافظا للشرقية قمت بتشكيل فريق عمل لإعداد خطة إستراتيجية واضحة للمحافظة ( 2019 / 2023 ) تحت شعار عقول مستنيرة وأيد ماهرة موضح بها كافة الإحتياجات الفعلية لكل قطاع خدمى وتنموى للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، لافتاً إلى أنها انه تمثل كتالوج و بوصلة أداء لإستكمال مسيرة التنمية والبناء للمرحلة القادمة.

وقال المحافظ إننا نبذل قصارى جهدنا لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمرضى و المترددين على المستشفى وبحاجة لمضاعفة الجهد وتحسين الأداء لنيل رضاء المواطن.

وأضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة تحدث فيها عن كيفية تطوير منظومة الصحة بالشرقية، مؤكداً أن منافذ تقديم الخدمة الطبية بنطاق المحافظة تستقبل مابين 45 ألف إلى 47 ألف مواطن يوميا ً للحصول على الخدمة الصحية والعلاجية وبالإضافة إلى تنفيذ المبادرات الرئاسية للإهتمام بصحة المرأة والطفل و الكشف المبكر عن فيروس سى للوصول لمجتمع صحى وسليم.

وقال وكيل وزارة الصحة إن المديرية قامت بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومواجهة أى أخطار أو أمراض قادمة لحماية المواطنين لإحكام الرقابة والسيطرة على المستشفيات الحكومية والصيدليات، أوضح وكيل وزارة الصحة أن إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية تقوم بالمرور المفاجئ على المستشفيات الحكومية والصيدليات لضبط المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.