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محافظ السويس يتفقد الشوارع والميادين وتكثيف أعمال كسح المياه بالطرقات

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 08:18 ص
محافظ السويس يتفقد الشوارع والميادين وتكثيف أعمال كسح المياه بالطرقات محافظ السويس
السويس – السيد فلاح

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أجرى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، جولة بعد منتصف الليل بشوارع وميادين السويس لتفقد الأحوال بعد سقوط الأمطار الغريزة منذ ساعات ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع سيارات الحي والمحافظة والشركة القابضة .

رافق محافظ السويس، خلال الجولة الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس وقيادات الأحوال المدنية.

وأكد "صقر" علي استمرار أعمال كسح المياه من الشوارع ومواصلة الليل بالنهار والدفع بسيارات كسح المياه لباقي المناطق التي تتراكم بها الأمطار مستوي الأحياء الخمس بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة لفرع السويس.

وقام حي الأربعين وحي الجناين بتكثيف العمل الشفط مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع نتيجة سقوط الأمطار العزيزة من خلال سيارات الحي والمحافظة .

وكلف محافظ السويس وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس بمتابعة أعمال كسح المياه من الشوارع والدفع بسيارات كسح المياه إضافية للمناطق التي تتراكم بها الأمطار مستوي الأحياء الخمس بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة لفرع السويس.

وأعطى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية والقيادات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار العزيزة والسيول التى سقطت على البلاد.

وتم تكليف رؤساء الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بسيارات مسح المياه الشفط المياه المتراكمة بالشوارع، كما تم تكليف إدارة المرور بمتابعة الطرق الرئيسية للمحافظة والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق والحماية المدنية للتدخل في حالة الطوارئ .

وكلف محافظ السويس، إدارة الأزمات بمتابعة الموقف والتواصل مع غرف عمليات الأحياء والجهات المعنية لمتابعة الموقف والتواصل مع هيئة الأرصاد والاستجابة لأى بلاغات ترد للغرفة .

وناشد "صقر"، المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة بالشوارع حفاظا علي أرواح المواطنين، وكلف المحافظ السكرتير العام اللواء طارق عبد العظيم، بالإشراف على إدارة الأزمة ومتابعة غرف عمليات مجلس الوزراء والتنمية المحلية وتوجيه الجهات المعنية للتدخل فى حالة الطوارئ.

محافظ السويس يتفقد الشوارع والميادين (1)
 
محافظ السويس يتفقد الشوارع والميادين (2)
 
محافظ السويس يتفقد الشوارع والميادين (3)
 
محافظ السويس يتفقد الشوارع والميادين (4)
 
محافظ السويس يتفقد الشوارع والميادين (5)
 
محافظ السويس يتفقد الشوارع والميادين (6)

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