محافظ الدقهلية :حملات الرقابة كشفت سلبيات ومخالفات سنعمل على حلها لخدمة المواطن

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الحملة الميدانية التى قادها بالأمس، بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية حققت أهدافها فى كشف عدد من السلبيات والمخالفات، وأنها ستتواصل بصفة دورية، وأكد انها تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية العمل الميدانى والتصدى للإهمال والتقصير.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الجهاز التنفيذى مسئول أمام المجتمع والناس عن تحقيق مطالبهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم ،ووجه بضرورة القيام بحملات ميدانية بصفة مستمرة يقود كل واحدة منها نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد .

وكلف مختار رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالقيام بحملات ميدانية بشكل دورى مشيرا إلى أنه لولا تلك الحملات لم نستطع كشف المخالفات والسلبيات وردع المخالفين واستمرار الحملات يقضى على الإهمال والتقصير ويرسخ الانضباط المنشود.

وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة أعضاء الجهاز التنفيذى بحسن التعامل والتواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم والرد على شكواهم وتوفير الأماكن اللائقة بهم فى انتظار تنفيذ الخدمة.

ووجه محافظ الدقهلية بتوفير 4 فرص عمل لمواطنين مراعاة لظروفهم وصرف علاج لاثنين من المواطنين ،وكلف رئيسى حى غرب ومركز المنصورة بتوفير 2 كشك لاثنين من المواطنين كل فى نطاقه،وطلب من وكيل وزارة التضامن ومدير التنمية البشرية بتوفير البضاعة اللازمة لهما،وقدم مساعدة مالية فورية لتسعة مواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين الذى عقده محافظ الدقهلية اليوم بحضور السكرتير العام وأعضاء الجهاز التنفيذى المعنيين.

يذكر بأن أسفرت الحملة الموسعة التى شنتها محافظة الدقهلية برئاسة الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية واللواء أسامة حامد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، بنطاق مركزى المنزلة والمطرية، عن ضبط وتحرير العشرات من محاضر التموين للمخابز المخالفة للمواصفات والأوزان، وإعدام أكثر من طن من المواد الغذائية الفاسدة، وإغلاق 5 مستشفيات لوجود مخالفات طبية، وذلك بمشاركة نحو 300 من العاملين بالمحافظة والمديريات والقطاعات الخدمية.