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محافظ الجيزة يشدد على رؤساء الأحياء والمراكز عدم مغادرة الشوارع قبل رفع التراكمات

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:38 م
محافظ الجيزة يشدد على رؤساء الأحياء والمراكز عدم مغادرة الشوارع قبل رفع التراكمات محافظ الجيزة خلال جولته بشوارع المحافظة لمتابعة رفع كافة تراكمات الأمطار
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها لرفع أثار الأمطار من الشوارع من خلال المتابعة الدورية على مدار الساعة لأعمال شفط مياه الأمطار أولاً بأول وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالتواجد الميدانى طوال اليوم وعدم مغادرة الشوارع قبل الإنتهاء من رفع أثار الأمطار والتوجه السريع نحو أى تجمعات جديدة لمياه الأمطار فى ظل عدم إستقرار الظروف الجوية وسرعة إزالتها لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والمركبات.
 
وأشار راشد أنة تم الدفع بـ50 سيارة شفط مياه وتم نشرها بالشوارع الرئيسية والحيوية وبجوار الانفاق والكبارى للتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه مؤكداً أن المحافظة كثفت من إستعداداتها لإستقبال موسم الشتاء من خلال تجهيز المعدات اللازمة لمواجهة مياه الأمطار بالشوارع إضافة إلى التأكد الدورى من كفاءة بالوعات الصرف والأمطار بمطالع ومنازل الكباري والطرق والمحاور الرئيسية .
 
كما وجه المحافظ بتكرار مراجعة أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء للتأكد من كفاءتها وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفه لعدم تعريض حياه المواطنين للخطر إضافه إلى التأكد من صلاحية الأشجار وإستقامتها وعدم وجود أى كسور أو ميل بها قد تؤدى الى سقوطها .
 
ووجه المحافظ بالدفع بمواتير الشفط بالأنفاق لمواجهة أى تراكمات من المياه ورفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125 وذلك بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.
 
وفى نفس الإطار دفعت محافظة الجيزة بعدد من المعدات لسرعة شفط بؤر لمياه الأمطار من شوارع الهرم والمنصورية وأبو الهول والبحر الاعظم وفيصل وميدان الرماية وشوارع النيل وأحمد عرابى وجامعة الدول العربية ومحور 26 يوليو وميدان سفنكس وربيع الجيزى والجامعة ونفق إمبابه وشوارع أحمد كامل واحمد لطفى ومدكور وسيد ابو الخير وطريق مصر اسكندرية الصحراوى ومطلع كوبرى فيصل وقرى الكريمات والكداية وكفر قنديل بمركز أطفيح وقري كفر حجازى و أبو غالب وميت رهينة وسقارة بمركز البدرشين وقرى كفر حجازى وأمام كوبرى نكلا وبرقاش بمركز منشأة القناطر وبامتداد طريق مصر أسيوط وأسفل كوبرى الدائرى الاقليمى بالبليدة بالعياط وقرى البراجيل وبشتيل والكوم الاحمر وشنبارى وبرطس بمركز أوسيم كما تم تكثيف المجهودات بمراكز ومدن الواحات البحرية والصف وأبو النمرس والحوامدية لرفع كافة التجمعات .
 
 
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