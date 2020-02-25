محافظ الإسماعيلية:انشاء طريق موازى لطريق السويس يخدم قريتى الضبعية وعين غصين

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ ووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس أحمد الشيمى، مدير عام مديرية الطرق والنقل والمهندسة داليا أحمد نصر، مدير هندسة رى الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بجولة ميدانية بنطاق قرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية وذلك لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال مشروع إنشاء وفتح طريق محورى تبادلى جديد يربط من منطقة فم ترعة السويس بداية من بر أيسر ترعة الإسماعيلية وصولًا إلى منطقة كوبرى الدريسة والربط مع طريق السويس الزراعى وبطول 2.2 كيلومترًا وبعرض 10 متر منها 7.5 متر رصف أسفلت بتكلفة مالية تتجاوز 6.5 مليون جنيهًا ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع خلال أربعة أشهر على الأكثر.

وقال محافظ الإسماعيلية، إن مشروع إنشاء وفتح طريق محورى تبادلى جديد يربط من منطقة فم ترعة السويس بداية من بر أيسر ترعة الإسماعيلية وصولًا إلى منطقة كوبرى الدريسة والربط مع طريق السويس الزراعى، يخدم قريتى الضبعية وعين غصين وأكثر من 150 تابع بتلك المنطقة ويستهدف فتح طريق جديد لتسهيل حركة مرور المركبات وتحقيق سيولة الحركة للمواطنين والأهالى.

وخلال الجولة التقى محافظ الإسماعيلية بأهالى المنطقة ومواطنيها الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم واستماعه إلى مطالبهم وشكاواهم مؤكدين أنهم كانوا ينتظرون تحقيق هذا المشروع منذ عدة سنوات لتخفيف ورفع مشقة انتقالهم .

كما وعد اللواء شريف بشارة، الأهالى بتحقيق مطلبهم بإنشاء كوبرى مشاه على ترعة السويس بمنطقة الدريسة لتيسير حركة العبور بين جسرى الترعة وكذا صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء وتوفير سيارات للصرف الصحى لحين تنفيذ مشروع صرف صحى للمنطقة.

كما أجرى محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية بشارع الدقهلية بحى ثانٍ والتى رافقه خلالها وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وأحمد شعيب، رئيس الحى والمهندس أحمد الشيمى، مدير عام مديرية الطرق والنقل وذلك لمتابعة وتفقد ما يجرى تنفيذه من استكمال لأعمال مشروع الصرف الصحى بالشارع وتفقد ومتابعة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بنفس الشارع وما ترتب عليها من آثار سلبية وارتفاع نسبة الرشح الأرضى بالشارع الأمر الذى كان يعوق عملية رصف هذا الشارع وتطويره.

وأعطى محافظ الإسماعيلية توجيهات خلال الجولة بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء خط صرف مغطى خاص بطول 750 مترًا وتكلفة قدرها 4 ملايين جنيها لتجميع المياه الجوفية وتصريفها على خط الطرد الرئيسى بشارع المدارس وبذلك تكون قد أنتهت المشكلة تماما ويتم البدء الفعلى فى تنفيذ أعمال رصف وسفلتة الشارع بالكامل بداية من تقاطع الشارع مع شارع الغابة مرورًا بميدان أندونيسيا والبحرى وصولًا إلى شارع السكة الحديدبتكلفة مالية تتجاوز 13 مليون جنيها بالإضافة إلى رصف ورفع كفاءة 4 شوارع فرعية آخرى متقاطعة مع شارع الدقهلية .

وخلال جولة محافظ الإسماعيلية، التقى بعدد من المواطنين وأهالى المنطقة واستمع إلى شكاواهم ومطالبهم التى وعد بدراستها واتخاذ الإجراءات والحلول المناسبة لها فى أسرع وأقل وقت ممكن مؤكدا للجميع أنه على رأس الجهاز التنفيذى للمحافظة يسعى جاهدًا لتحقيق طموحات وآمال شعب المحافظة وتوابعها بالكامل.

كما أجرى، محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية بنطاق قرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية وذلك لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال مشروع إنشاء وفتح طريق محورى تبادلى جديد يربط من منطقة فم ترعة السويس بداية من بر أيسر ترعة الإسماعيلية وصولًا إلى منطقة كوبرى الدريسة والربط مع طريق السويس الزراعى وبطول 2.2 كيلومترًا وبعرض 10 متر منها 7.5 متر رصف أسفلت بتكلفة مالية تتجاوز 6.5 مليون جنيهًا ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع خلال أربعة أشهر على الأكثر.



محافظ الإسماعيلية يتفقد بدء إنشاء طريق تبادلى جديد موازى لطريق السويس



محافظ الإسماعيلية يتفقد بدء إنشاء طريق تبادلى جديد موازى لطريق السويس



محافظ الإسماعيلية يتفقد بدء إنشاء طريق تبادلى جديد موازى لطريق السويس



محافظ الإسماعيلية يتفقد بدء إنشاء طريق تبادلى جديد موازى لطريق السويس



محافظ الإسماعيلية يتفقد بدء إنشاء طريق تبادلى جديد موازى لطريق السويس



محافظ الإسماعيلية يتفقد بدء إنشاء طريق تبادلى جديد موازى لطريق السويس



محافظ الإسماعيلية يتفقد بدء إنشاء طريق تبادلى جديد موازى لطريق السويس



محافظ الإسماعيلية يتفقد إصلاح مشكلات الصرف الصحى بحى ثانٍ



محافظ الإسماعيلية يتفقد إصلاح مشكلات الصرف الصحى بحى ثانٍ