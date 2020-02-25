محافظ أسيوط: إعادة تدوير وإصلاح الخردة ونقل الباعة الجائلين للأسواق المخصصة

أسيوط هيثم البدرى – ضحا صالح

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط 25 مواطناً خلال لقائه الأسبوعي بديوان عام المحافظة لعرض شكواهم وايجاد الحلول العاجلة لها بحضور منيرة بكرى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وأحمد حسن مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام وبعض رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى شركات الخدمات والمرافق .

بدأ المحافظ اللقاء الأسبوعي باستعراض شكوى كل مواطن على حدى لشرح مشكلته وإيجاد الحلول العاجلة لها بوجود التنفيذيين والتى تمثلت فى رفع الإشغالات ببعض الشوارع والميادين حيث وجه المحافظ برفع كافة الاشغالات والاستمرار فى الحملات اليومية فضلا عن نقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم بكل مركز وحى ومراعاة البعد الاجتماعي لهم فضلًا عن إيجاد الحلول العاجلة لتشغيل سوق مركز صدفا لحل مشكلة الباعة الجائلين بالمركز وتخفيف حدة الزحام بالأسواق كما وجه بحل بعض شكوى المواطنين الخاصة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالإضافة الى تكثيف حملات ازالة التعديات ومخالفات البناء بالمراكز والأحياء .

وأعلن محافظ أسيوط عن عقد لقاء أسبوعي بالمواطنين كل يوم اثنين الساعة 12 ظهرًا لمقابلة المواطنين والاستماع إلى شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها بالتنسيق مع كافة الجهات على أن يتم تسجيل الشكاوى مسبقًا بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة مع عقد لقاء أسبوعي كل يوم أربعاء مع الأشخاص ذوي الهمم وكبار السن.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعي للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين فضلاً عن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني "www.shakwa.eg" وتطبيق الهاتف المحمول "إيجابي" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528) وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 01555516528) كما يمكن تلقى البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ والتعامل مع بلاغات المواطنين.

على جانب آخر، وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بضرورة تفعيل مبادرة ربط التعليم الفني بسوق العمل والاستفادة من خبرات الطلاب ومهاراتهم للمشاركة في أعمال إعادة تدوير وإصلاح الرواكد والخردة بالإدرات التعليمية والوحدات المحلية بكافة أنحاء المحافظة مشددًا على جميع الأجهزة التنفيذية بتذليل كافة العقبات وتوفير سبل الدعم الممكنة أمام القيام بعملهم وتنفيذ أعمال الإصلاح بكافة مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن في هذا الإطار تقوم المحافظة بالتنسيق مع التعليم الفني والإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والأحياء بأعمال إعادة تدوير وإصلاح الرواكد والخردة المتواجدة داخل المخازن للاستفادة منها مرة أخرى.

وأوضح محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري أن بناء على توجيهات الوزير المحافظ بتفعيل دور مبادرة ربط التعليم الفني بسوق العمل تم التنسيق بين الإدارة التعليمية بالمركز وطلاب التعليم الفني لإعادة تدوير وإصلاح لجميع المقاعد التالفة والمتهالكة بالمدارس للاستفادة منها كما قامت الوحدة المحلية بالمركز بإعادة تدوير حديد الخردة لعمل حواجز حديدية بعدد من كباري المركز شملت كوبري جعيدي والدرنكية والنواورة وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين أثناء العبور وحمايتهم من السقوط مؤكدًا على استكمال الأعمال خلال الأيام المقبلة بكافة أنحاء المركز والمدينة.



اعادة تدوير المخلفات بالمدارس



اعادة تدوير المخلفات بالمدارس



اعادة تدوير المخلفات بالمدارس



اعادة تدوير المخلفات بالمدارس



اعادة تدوير المخلفات بالمدارس



محافظ اسيوط لتقى 25 مواطنا