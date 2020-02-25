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محافظ أسوان يوجه بتوقيع غرامات على المركبات المخالفة أمام المراسى السياحية.. صور

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:12 م
محافظ أسوان يوجه بتوقيع غرامات على المركبات المخالفة أمام المراسى السياحية.. صور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مدخل محطة السكك الحديدية للوقوف من أرض الواقع على مدى تحقيق الإنضباط المرورى وخاصة فى مواجهة حركة سير مركبات التوكتوك والتروسيكل، بجانب إلتزام سائقى سيارات التاكسى بموقف الانتظار الجديد بشارع المحطة الجانبى بعيداً عن الواجهة الرئيسية للمحطة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وعرض العميد أحمد سامى قائد شرطة المرور على المحافظ، خطة الإدارة فى الرقابة المرورية على الشوارع الرئيسية ، بجانب الشوارع الجانبية التى تؤدى إليها للحد تمام من ظاهرة انتشار التكاتك والتروسيكل فيها مما يتسبب فى حدوث فوضى مرورية بوسط المدينة، وأيضاً يتسبب فى وقع حوادث مرورية وخاصة من الغير مرخص من هذه المركبات.

ووجه اللواء أشرف عطية إلى إصدار قرار لمنع وقوف مركبات التوكتوك والتروسيكل أمام المراسى السياحية بحجة تزويد البواخر والفنادق العائمة بإحتياجاتها من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة ، وهو الذى يسئ للمنظر الحضارى والجمالى لكورنيش النيل والمدينة السياحية على أن يتم فرض غرامات مشددة على أصحاب هذه المركبات فى حالة مخالفة هذا القرار ، مؤكداً على أن إعادة الإنضباط المرور بالتوازى مع مشروعات التطوير والتجميل المخطط تنفيذها الفترة القادمة لميدان المحطة والسوق السياحى القديم وكورنيش النيل سيخلق لوحة جمالية لمنطقة وسط المدينة أمام السائحين والزائرين والمواطنين المقيمين فيها.

وخلال الجولة الميدانية لمحافظ أسوان حرص على الإستجابة لمطالب وشكاوى بعض المواطنين بإيجاد حلول سريعة لها لتخفيف المعاناة عنهم ، كما إستجاب المحافظ لمطالب البعض بإلتقاط صور تذكارية معهم.

وفى وقت سابق نفذت محافظة أسوان، بمدينتى أسوان ودراو بواسطة الوحدات المحلية وشرطة المرافق، حملات لإزالة الإشغالات بالشوارع والأسواق والأحياء السكنية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والتى نجحت فى إزالة 644 حالة إشغال ومصادرة 138 مضبوطات مع تحرير 44 محضر إشغال طريق وبيئة  ، كما قامت شرطة المرور بشن حملات مفاجئة بكمائن متحركة لمواجهة سير التكاتك والتروسيكل بالشوارع الرئيسية حيث نجحت فى تحرير مخالفات ومصادرة لأعداد كبيرة منها .

ومن جانبه أكد العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان بأن الوحدة المحلية بالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق قامت على مدار اليوميين بإزالة 416 حالة إشغال سواء بترخيص أو بدون ترخيص مع إزالة وصلات كهرباء غير مشروعة  ، بالإضافة إلى تحرير 18 محاضر إشغال طريق، فضلاً عن مصادرة 26 حالة مضبوطات، لافتاً إلى أن هذه الحملات تتم بشكل مفاجئ وبمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والقرى ، بجانب ضباط وأفراد شرطة المرافق بقيادة المقدم عاطف عبد الله.

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