محافظ أسوان: الرئيس طلب منا التلاحم مع المواطنين والنظر فى مشاكلهم

كتب عامر مصطفى

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن الدولة تهتم بجميع المحافظات والمشروعات القومية بها، موضحاً أن مشاريع الطاقة في المحافظة فهنا مشروع قومي لإنتاج للطاقة الشمسية وهو مشروع دائما البنك الدولي ما يشير إليه بالنجاح في كل محفل.

وتابع أشرف عطية، خلال حواره لبرنامج مصر، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية CBC، أنه بالنسبة لمشروعات الطرق فعلى مستوي الدولة هناك 7 محاور جديدة يتتبعها مجموعة من الكباري، متابعاً:"تحسن الوضع الحالي وسنبدأ في الازدواج من الأسبوع القادم".

وأكمل محافظ أسوان، أن محطة معالجة كيما حققت نتائج مذهلة وحالياً المعالجة تتم بشكل جيد وتخرج المياه نقية بنفس نقاء مياه النيل، مؤكداً أن ذلك طمئن أهالي أسوان، كما أن محطة المعالجات الثلاثية تعد نجاحاً، قائلا:" الرئيس طلب من التلاحم مع المواطنين والنظر في مشاكلهم وطبيعي إلا أدير عملي من خلال المكتب، وبعد ان توليت المنصب عقدت اجتماع مع القيادات التنفيذية والشعبية وقمنا بعدة حملات ومبادرات".