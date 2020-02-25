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الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:33 ص
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متاخدش دش سخن وافتح الستاير..5 حاجات اعملها عشان يومك يبقى صحى

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:00 ص
متاخدش دش سخن وافتح الستاير..5 حاجات اعملها عشان يومك يبقى صحى الحصول علي النشاط والحيوية
فاطمة ياسر

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هل ترغب في الحصول علي يوم نشيط وناجح، لذا عليك التعرف علي أفضل النصائح التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع "thehealthy"، ومنها:

-تمدد في السرير

جرب هذا  قبل أن تفتح عينيك..ارفع ذراعًا واحدًا وابدأ بتمديد كل إصبع ثم يدك  ثم معصمك ، ثم ذراعك بالكامل ، وانتقل إلى الذراع الأخرى، ثم مد أصابع قدميك ، والكاحلين ، والساقين،  بهذه الطريق أنت تقوي عضلاتك ومفاصلك وعززت تدفق الدم في جميع أعضاء جسمك، وأيضا وصلت الأكسجين لجميع أنسجتك وخلايا الجسم، ولذا أنت  ستحصل علي صباح سعيد ونشيط.

-افتح الستائر

عندما يتسلل الضوء الطبيعي إلى غرفة نومك ، فإن ذلك يشير إلى أن عقلك يبطئ من إنتاج  هرمون الميلاتونين ويزيد من هرمون الكورتيزول ، وكلاهما يطلب من جسمك أن يستيقظ،  حيث كشفت  دراسة أن الأشخاص المعرضين لضوء الشمس كل صباح يحصلون علي يوم نشيط وحيوي.

-التأمل

التأمل له فوائد عديدة، مثل محاربة الأرق، وتقليل التوتر والقلق  وزيادة مستويات الطاقة، وتقوية الجهاز المناعي لك، وزيادة نشاط المخ، ولذا عليك أخذ قسط من الراحة في وسط اليوم، وذلك للحصول علي يوم جيد.

-تمرن على معدة فارغة

يقول الباحثون إن التمرين قبل الأكل يشجع جسمك على حرق المزيد من الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الاعتماد على الكربوهيدرات في الغذاء، وأوضحت دراسة أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بعد تناولهم لوجبة الإفطار  يكتسبون الوزن، ولكن الذين يمارسونها علي معدة فارغة يفقدون الوزن الزائد،  ويحصلون أيضا علي مزاج جيد ونشاط طوال اليوم.

-لا تأخذ دش ساخن

أوضحت العديد من  الأبحاث أن  الاستحمام بالماء الساخن يزيد من شعورك بالاسترخاء نتيجة للماء الساخن، ولكن إذا رغبت في الحصول علي يوم نشيط عليك الاستحمام بالماء البارد، للحصول علي جهاز مناعي أقوي، والتخلص من الألم، وزيادة النشاط والحيوية.

 


للحصول علي يوم جيد

نصائح للحصول علي يوم جيد

النشاط والحيوية

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