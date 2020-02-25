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مباحث دمياط تكشف لغز العثور على رضيع فى الشارع نتيجة علاقة غير شرعية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:52 م
مباحث دمياط تكشف لغز العثور على رضيع فى الشارع نتيجة علاقة غير شرعية العثور على رضيع - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى

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كشفت تحريات مباحث مديرية أمن دمياط حول واقعة العثور على طفل رضيع أن ورائها علاقة غير شرعية  بين شاب وفتاة ومقيمان بقرية الوسطانى التابعة لمركز كفر البطيخ دفعتهما إلى التخلص من الأبن الرضيع، وإلقاءه بطريق كورنيش النيل بمدينة دمياط .

وتلقى قسم شرطة ثان دمياط بلاغا من المواطنين يفيد العثور على طفل رضيع وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الرضيع إلى حضانة مستشفى دمياط العام حيث تبين انه طفل ذكر حديث الولادة وبمراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان تبين قيام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة تاكسى القوا الرضيع فى الشارع وفروا هاربين

وتمكنت مباحث دمياط من إلقاء القبض على سيدة تدعى ام عبده ونجلتها عطيات وشاب يدعى محمود وجميعهم مقيمين بقرية الوسطانى التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، وتم تحرير المحضر رقم 466 بقسم شرطة ثان دمياط .

واتفقت الأم ونجلتها مع عشيقها على التخلص من الطفل الرضيع بعيدا عن قريتهم حيث استقلوا سيارة تاكسى بيضاء اللون وتوجهوا إلى مدينة دمياط وتم إلقاء الرضيع اسفل عقار على كورنيش النيل.

 

 


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الوسطانى

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