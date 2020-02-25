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مؤتمر صحفى لجهاز تنمية التجارة للإعلان عن فرص استثمارية وأسواق تجارية كبرى

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:06 م
مؤتمر صحفى لجهاز تنمية التجارة للإعلان عن فرص استثمارية وأسواق تجارية كبرى المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة
كتب مدحت وهبة

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بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين تحت عنوان "شارك النجاح .. فى الفرص الاستثمارية 2020 " للإعلان والترويج عن فرص استثمارية فى العديد من المحافظات لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى و سلاسل تجارية  بالعديد من  المناطق المختلفة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية  بشأن توفير واتاحة المنتجات والسلع الغذائية  فى مختلف المحافظات بجانب تكوين وتأمين  مخزون استراتيجى من السلع الأساسية يكفى  لعدة أشهر تحت رعاية الدكتور على المصيحلى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ويشهد اللقاء كبار  المستثمرين فى المجالات المختلفة، وسيتم استعراض الفرص الاستثمارية التي طرحها الجهاز  بغرض الترويج لها بهدف إنشاء مناطق لوجستية وأسواق تجارية وسلاسل تجارية كبرى مما سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول والحد من هدر المنتجات وبالتالى ستنعكس على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك وكذلك توفير فرص عمل لشباب الخريجين.

المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة (1)
المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة (1)

 

المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة (2)
المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة (2)

 

 

المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة (3)
المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة (3)

 

 

المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة (4)
المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة (4)

 


 


التموين

تنمية التجارة

فرص استثمارية لإقامة مناطق لوجستية

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