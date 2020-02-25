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كوريا الجنوبية تعلن عن 60 إصابة جديدة بالكورونا والإجمالي يصل لـ 893

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:09 ص
كوريا الجنوبية تعلن عن 60 إصابة جديدة بالكورونا والإجمالي يصل لـ 893 كورونا
(رويترز)

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 أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل إجمالي عدد المصابين في كوريا الجنوبية إلى 893 مصابا.

وأضافت أن 16 حالة من الحالات الجديدة كانت في مدينة ديجو حيث تقع كنيسة كانت مركزا لتفشي المرض، وأن 33 مصابا كانوا من إقليم جيونجسانج الشمالي.

وكانت لجنة الصحة الوطنية بالصين قالت اليوم الثلاثاء إن بر الصين الرئيسى سجل 508 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 409 حالات في اليوم السابق.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 77658 حالة حتى الآن.

ووصل إجمالي عدد حالات الوفاة نتيجة الوباء في بر الصين الرئيسي إلى 2663 حالة حتى نهاية أمس  بزيادة بلغت 71 عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي الواقع بوسط البلاد ومركز تفشى الفيروس 68 حالة وفاة جديدة في حين سجلت عاصمته ووهان 56 وفاة.

وقد أكدت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارجريت هاريس أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 78 ألف حالة حول العالم، معظمهم من الصين على الرغم من تسجيل انخفاضا بعدد الإصابات في هذا البلد.

وقالت هاريس ـ في حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار" الفضائية مع الإعلامية أمل رشدي بثت مساء اليوم الإثنين- إن منظمة الصحة العالمية تتواصل مع النظم الطبية في دول العالم وتقوم بتقديم المشورة والتدريب لهم عن فيروس كورونا المستجد من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمنظمة.

وأوضحت المتحدثة باسم الصحة العالمية أن حالات أخرى لفيروس كورونا بدأت تظهر في دول مثل كوريا الجنوبية وإيران وايطاليا وهناك بعض المخاوف من أن يطال الفيروس دول أخرى، لذا يجب أن يكون كل فريق طبي بهذه البلدان على دراية تامة بهذا الفيروس وكيفية التعامل معه والوقايه منه.

 


الصين

كورويا الجنوبية

كورونا

فيروس كورونا

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