كوريا الجنوبية تسجل عاشر حالة وفاة.. وتفرض قيودا على تصدير الكمامات

وأوضحت وزارة سلامة الغذاء والدواء بكوريا الجنوبية أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء، وحتى يوم 30 أبريل القادم من أجل استقرار إمدادات الكمامات الواقية ومعقمات اليدين.

وبموجب هذا الإجراء، سيتم حظر البائعين من تصدير الكمامات الواقية إلى الخارج، وفرض الشركات المحلية لصناعة الكمامات الواقية القيود على تصدير أقل من 10% من إنتاجها اليومي.. ويتطلب الأمر من شركات صناعة الكمامات الواقية توفير أكثر من 50% من إنتاجها اليومي إلى المتاجر العامة المخصصة.

ومن جانبها، قالت وزيرة سلامة الغذاء والدواء لي وي-كيونج، في مؤتمر صحفي اليوم، "إن كمية الإنتاج المحلي للكمامات الواقية ترتفع بمقدار الضعف عن كميتها قبل الأسبوعين الماضيين، إلى 11 مليون وحدة في البلاد، ولكن الإمدادات لا تزال غير كافية، فتحول الحكومة كمية الصادرات إلى الإمدادات المحلية".

وتنفذ الكمامات الواقية من الكثير من الصيدليات والمحال التجارية في كوريا الجنوبية وسط زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بكورونا مؤخرا.