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كوريا الجنوبية تتجه لاختبار 200 ألف عضو فى كنيسة مركز انتشار كورونا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:34 ص
كوريا الجنوبية تتجه لاختبار 200 ألف عضو فى كنيسة مركز انتشار كورونا كورونا - أرشيفية
كتبت رباب فتحى

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صعدت كوريا الجنوبية من "أقصى التدابير" لاحتواء فيروس كورونا مع خطط لاختبار حوالى 200 ألف شخص من أعضاء الكنيسة التى يعتقد أنها مركز تفشى الفيروس فى البلاد، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

وأوضحت الصحيفة، أنه جنبا إلى جنب مع ميزانية الطوارئ وشن حملة على تخزين أقنعة الوجه، ستختبر الحكومة فى سيول أعضاء كنيسة يسوع شينشيونجي بعد موافقة مؤسسها على تزويد السلطات بأسماء جميع أعضائها في البلاد.

 

جاء ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه الأسواق المالية المزيد من الخسائر الفادحة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يوم الثلاثاء، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع من الصين وسوف يتسبب في اضطراب في بلدان مثل كوريا الجنوبية ، الاقتصاد رقم 12 على العالم.

 

وانخفض مؤشر نيكي في طوكيو بنسبة 3.3 % بينما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2 %. تراجعت الأسهم في أستراليا بنسبة 1.6% وهونج كونج كانت أيضًا في المنطقة الحمراء على الرغم من أن تداول العقود الآجلة أشار إلى انتعاش في وقت لاحق من اليوم في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

 

وفى اليابان، توفى شخص رابع من السفينة السياحية Diamond Princess وقال وزير التعليم في البلاد، إنه يجب إغلاق المدارس التي بها حالات فيروس كورونا المبلغ عنها مؤقتًا. وأضاف كويتشي هاجيودا للصحفيين يوم الثلاثاْ، أن مجالس التعليم في هوكايدو في شمال اليابان ومدينة تشيبا بالقرب من طوكيو قد طُلب منها اتخاذ هذا الإجراء الوقائي.

 

وفي الصين، تم الإبلاغ عن 71 حالة وفاة جديدة و508 حالات جديدة يوم الثلاثاء، قال مسئولو الصحة، إن تدابير الرقابة والوقاية الصارمة ستظل سارية في مقاطعة هوبى، مركز تفشي المرض العالمي. وأضافت لجنة الصحة الوطنية، أنها ستسيطر بشكل صارم على حركة الأشخاص الخارجين في ووهان والمدن الأخرى في مقاطعة هوبي من خلال الضوابط المرورية الحالية.

 

وأصيب المئات من أتباع هذه الكنيسة بالفيروس بعد حضور امرأة تبلغ 61 عاما لأربع صلوات على الأقل منذ 10 فبراير في دايجو قبل تشخيص اصابتها.

 


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