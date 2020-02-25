سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كثافة مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقى..صور

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:47 ص
كثافة مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقى..صور كثافات مرورية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ظهرت كثافات مرورية إثر حادث تصادم سيارتين بشارع البطل أحمد عبد العزيز نتيجة لتراكمات مياه الأمطار بالطريق، مما أدى الى تباطؤ حركة السيارات، اتجاه كوبرى أكتوبر ومنطقة الدقى، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لرصد اى معوقات وتنظيم حركة المرور.

تلفيات سيارة ضمن الحادث
تلفيات سيارة ضمن الحادث

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، بظهور كثافات مرورية إثر حادث تصادم سيارتين ، مما أدى إلى حدوث تلفيات بالسيارتين، وعلى الفور تم الدفع  بونش لرفع السيارة المتوقفة، وتسيير حركة المرور بالشارع، بعد توقفها بشكل جزئى جراء الحادث.

تهشم سيارة
تهشم سيارة

وتقوم غرفة العمليات المشكلة لهذا الشأن من كافة الأجهزة المعنية بالمديرية بالمتابعة المستمرة ، مع هيئة الأرصاد الجوية وتلقي كافة بلاغات المواطنين والتامل الفوري معا، وإدارة التعامل مع حالات هطول الأمطار في كافة مناطق المحافظة لضمان عدم تأثر العاصمة بالأمطار، وأسفرت تلك الجهود عن تحقيق السيولة المرورية على معظم المحاور وعدم تأثرها بالأمطار التي شهدتها خلال الساعات الأخيرة .

توقف حركة السيارات
توقف حركة السيارات

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ تبلغ ذروتها ، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تستمر ذروة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم غدا الثلاثاء المقبل، وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحرى، على أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة اليوم الإثنين بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام .

توقف حركة المرور
توقف حركة المرور

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانا على مناطق متفرقة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية يوم الثلاثاء على البحر الأحمر .

حادث مرورى
حادث مرورى

وفيما يتعلق بحالة الطقس بالقاهرة الكبرى خلال هذا الفترة، فكشفت هيئة الأرصاد أن هناك فرص أمطار تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا اليوم الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات، ومن المتوقع غدا الثلاثاء 25 أن تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة .

حادث تصادم
حادث تصادم

 

 


حادث مرورى

شارع البطل أحمد عبد العزيز

زحام مرورى

إدارة المرور

هطول الامطار

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: أرقام جلوس امتحانات الثانوية ستكون جاهزا عقب استلام الاستثمارات

التعليم: أرقام جلوس امتحانات الثانوية ستكون جاهزا عقب استلام الاستثمارات

الصحة: رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة لــ71.6% عام 2030

الصحة: رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة لــ71.6% عام 2030

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنعين بالعاشر من رمضان بـ18 سيارة إطفاء

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنعين بالعاشر من رمضان بـ18 سيارة إطفاء

"أنا هوريك".. ماذا بين باسم سمرة ومحمد رمضان؟.. فيديو

"أنا هوريك".. ماذا بين باسم سمرة ومحمد رمضان؟.. فيديو

التعليم تحدد حالات قبول أعذار عدم المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

التعليم تحدد حالات قبول أعذار عدم المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

"تضامن البرلمان": الزواج المبكر جريمة وتتطلب تشريع جديد

"تضامن البرلمان": الزواج المبكر جريمة وتتطلب تشريع جديد

فيديو.. شقيقة أحمد زكى تبكى على الهواء بسبب بيع مقتنياته: "ميستحقش كدة"

فيديو.. شقيقة أحمد زكى تبكى على الهواء بسبب بيع مقتنياته: "ميستحقش كدة"

الأرصاد: استمرار غزارة الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

الأرصاد: استمرار غزارة الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

وزير التنمية المحلية: 210 معدات و1200عامل لشفط مياه الأمطار بالقاهرة الكبرى

وزير التنمية المحلية: 210 معدات و1200عامل لشفط مياه الأمطار بالقاهرة الكبرى

أخبار ×24 ساعة.. الحكومة تقرر تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم

أخبار ×24 ساعة.. الحكومة تقرر تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم

ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة