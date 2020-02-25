كأنك فى أوروبا.. شاهد جمال الثلوج تغطى جبال سانت كاترين

جنوب سيناء فايزة مرسال

فى منظر طبيعى وجمال ربانى بديع غطت الثلوج جبال وشوارع مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم، لتزيد هذه المدينة المقدسة جمالا فوق جمالها، حيث تعرضت المدينة لأمطار ثلجيه على مدى 14ساعة، وكما يقولون الصمت فى حضرة الجمال جمال، حيث ازدادت المدينة جمالا يجذب كل العيون وكانك فى أوربا.

وقام اللواء طلعت العنانى رئيس مدينة سانت كاترين برفع درجه الاستعداد على كل المستويات سواء بالحملة الميكانيكية لفتح الطرق وكذلك إدارة المرور ومستشفى كاترين المركزي، وتفقد منذ الصباح الباكر حالة الطرق والمناطق السياحية بجوار دير سانت كاترين وبداية طريق جبل موسي، وأكد على جاهزية المدينة لأى طارئ.

وعلى جانب أخر، قالت وزارة البيئة، إن محمية سانت كاترين بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، تشهد خلال الفترة الحالية أجواء مناخية متميزة ومختلفة، حيث تتساقط الثلوج على جبال سانت كاترين للمرة الثانية خلال هذا العام، مما يجعلها مشجعة للآلاف من مختلف المحافظات المصرية للسفر وقضاء ليلة شتوية أوروبية والتمتع بالطبيعة الساحرة بالمحمية.

ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان، أصدرته الوزارة، اليوم، الثلاثاء، المواطنين إلى الاستمتاع بتجربة سياحية بيئية متميزة ومختلفة وسط أجواء الطبيعة بمحمية سانت كاترين، حيث التمتع بالراحة النفسية والإبتعاد عن صخب المدينة و العيش وسط الطبيعة الخلابة بها و خاصة مع ما تشهده المحمية من تطوير البنية الأساسية وأماكن الجذب السياحى التى تقوم بها الوزارة بالتعاون مع مشروع تعزيز نظم إدارة والتمويل بالمحميات والتى تشمل تطوير مسار جبل سانت كاتريت وتأهيل السلالم بالإضافة إلى تدعيم مخرات السيول وإنارة بالطاقة الشمسية مع وضع علامات إرشادية لصعود الجبل وأعادة تأهيل الحمامات لتوفير خدمات للزائرين وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والتى تهدف إلى إدارة المحميات وفق النظم العالمية لتحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية.

جدير بالذكر أن محمية سانت كاترين قد تم إعلانها كمحمية طبيعية نظرا لتتعدد الجوانب السياحية بها من تاريخ طبيعى وحضارى وثقافى ودينى، حيث تضم منطقة الجبال العالية فى مصر والتى تمثل النظام البيئى الطبيعى للمناطق المرتفعة والتى تتراوح ارتفاعات وديانها من حوالى 1500م إلى 1600م فوق سطح البحر.

تم إعلان منطقة مدينة سانت كاترين وما حولها كموقع تراث ثقافى عالمى فى يوليو 2002 فى إطار إتفاقية التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو والموقعة عليها مصر نظراً لأهمية المنطقة والطابع التاريخى والثقافى والدينى بها.